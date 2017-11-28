دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- يختلف تعريف النجاح من جيل لآخر. لكن بالنسبة لجيل الألفية الجديدة، قد يكون رديف النجاح هو حب السفر والتجوال.

وبينما يسعى جيل الآباء إلى بناء منزل الأسرة الكبيرة، وشراء سيارة، وتأمين عمل مستقر، يسعى الجيل الذي وُلد خلال فترة الثمانينيات والتسعينيات إلى حياة مليئة بالمغامرات والتجوال.

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واستجابة لهذا، يعمل المهندسون المعماريون على تصميم منازل متنقلة لرحّل العصر الحديث، والتي جُمع بعضها في كتاب "Nomadic Homes: Architecture on the Move،" لدار "Taschen" للنشر.

ويعرض هذا الكتاب خلاصة الهندسة الإبداعية المرنة، والتي تشمل المقطورات، والمنازل المتنقلة، واليخوت الفاخرة، والطائرات الخاصة، والتي توظّف التطورات التقنية بشكل يفتح الأفق لمن يرغب بعيش حياة فاخرة على الطريق.

وتتيح المنازل المترحلة رؤية الطرق التي يسعى المهندسون والمصممون من خلالها التوصل لحلول مبتكرة لملاقاة حاجات الجيل الجديد، مثل التعايش مع المساحات الضيقة، وقلّة الموارد، والتأقلم مع الكوارث الطبيعية، والاهتمام بحماية البيئة، والتوسّع المدني.

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وبينما ينتشر وسم "#vanlife،" أو "حياة العربة،" على مواقع التواصل الاجتماعي، فإن المط العالمي يتجه لإيجاد بيئة سكنية أكثر مرونة.

واخترنا لكم بعض التصاميم المميزة لمنازل متنقلة فاخرة من كتاب "Nomadic Homes: Architecture on the Move،" في معرض الصور أعلاه: (اضغط على الصور لقراءة المزيد)