دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- اتّخذت بعض أجمل الأعمال الفنية في العالم شكل مبانٍ وأبراج زيّنت المدن من حول العالم.

وأُنشئت تلك الأبنية الخلابة خلال فترة الثلاثين عاماً الماضية، وهي فترة شهدت على نهضة غير مسبوقة في عالم الهندسة المعمارية.

وجُمع ألف مبنى مميز في كتاب "Destination Architecture"، والذي نشرته مؤخراً دار "Phaidon،" بهدف أن يصبح مرجعاً لأبرز أمثلة العمارة المعاصرة في العالم.

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ويضم الكتاب أبنية من دول متفرقة في العالم، بينها الإمارات، والمكسيك، والسويد، والصين، والولايات المتحدة، بعضها يُعتبر مشهوراً عالمياً، مثل أعلى برج في العالم، والآخر غير معروف، مثل أصغر كنيسة.

وتلقون نظرة قريبة على عشرة أمثلة مميزة من الأبنية في الكتاب في المعرض أعلاه: (اضغط على الصور لقراءة المزيد)