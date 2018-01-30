دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- لطالما كانت المنازل الضيقة من أساسيات البناء في البلدان التي تخضع للضريبة على الأراضي بحسب مساحة عرضها، مثل فيتنام، وهولندا، ولكن اليابان هي أكثر من لمعت في هذا المجال حتى أصبحت رائدة به، بفضل العديد من المشاريع مثل المنزل الذي يبلغ حجمه ثلاثة أمتار، وبُني في العام 1973.

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ولكن اليوم، ومع زيادة مشكلة الكثافة السكّانية، وأزمة السكن التي تؤثر على المدن في جميع أنحاء العالم، بات الطلب يزيد على مساحات المعيشة التي يمكن استئجارها بأسعار معقولة، ما يدفع المصممين المعماريين إلى بناء منازل تمتد على مساحات صغيرة.

ويعتمد المصممون المعماريون من حول العالم، على وسائل وأساليب عدة للتعامل مع مشكلة الخوف من الأماكن الضيقة والمغلقة عند تصميم المنازل الصغيرة، من خلال وضع خطط بسيطة، تحد من استخدامات الجدران، والممرات الداخلية، أو حتى تزيلها كلياً، وتقوم بدلاً من ذلك ببناء المنازل على طبقات مختلفة من أجل تقسيم المساحات، بينما تساهم الأسقف العالية والمساحات المركزية في توفير الكثير من الضوء الطبيعي.

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تعرّفوا أكثر إلى بعض "أنحف" المنازل من حول العالم في معرض الصور أعلاه: