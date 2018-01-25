مطبخ عائم يلمّ نفايات البحر لأول مرّة في العالم.. فقط في دبي!

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- مطعم طائر، ومطعم تحت الماء، وأعلى مطعم في العالم، ومطعم في قلب الصحراء.. في دبي، بإمكانك تناول الطعام أينما كنت وفي أي وقت أردت.. حتى في وسط البحر!

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وتتجهز المدينة التي تعشق التميز، لافتتاح أول مطبخ عائم في العالم، تحت اسم "آكوا بود،" يسمح للبحارين وراكبي القوارب واليخوت، بالتوقف لإجراء طلبية طعام دون الحاجة للعودة إلى "بر الأمان."

ويشابه مفهوم المطعم الذي يعتبر الأول من نوعه، مفهوم صيحة "شاحنات الطعام" المتنقلة، والتي انتشرت مؤخراً حول المدينة وتتخذ لنفسها موقعاً جديداً كل يوم، يتناسب مع طلبات الزبائن، إلّا أن "آكوا بود" تتنقل داخل الماء، بين اليخوت والسفن، لتوفر تجربة طعام جديدة في المدينة الساحلية.

وقد طوّرت الفكرة شركة "أكواتيك أركيتيكتس ديزاين ستوديو،" المختصة بالتصاميم المائية، وصممها المعماري ومؤسس الشركة، أحمد يوسف، ليكون تصميمها صديقاً للبيئة، ويتبع قواعد استدامة تسمح لـ"آكوا بود" العمل على الكهرباء بدلاً من الوقود.

وتقول الشركة في تصريح لـCNN بالعربية إن "آكوا بود" صُممت "لتعمل على آليات مستدامة، حيث ستشغل كلّها على الكهرباء، وتتحرك في الماء عبر تقنية الدفع الكهربائي. كما ستحتوي أيضاً على نظام مدمج، يسمح لها بجمع أي مهملات أو نفايات من داخل البحر."

وستتضمن "آكوا بود" مطعماً واحداً حالياً، أسسه رجل الأعمال قصي كرباج خصيصاً للمشروع، يحمل اسم "سولت باي."

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