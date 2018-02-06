شاهد.. المصممة العراقية مينا روز تثير ضجة برقصها مع أطباء في غرفة العمليات

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أثارت مصممة الأزياء العراقية مينا روز ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي بفيديو لها وهي تغني وترقص مع الأطباء على أغنية "العب يلا"، قبل دخولها الى غرفة العمليات، في مستشفى بالأردن.

قد يهمك أيضا.. هكذا رقصت نادين نسيب نجيم على أنغام "إلعب يلا"

مقطع الفيديو، الذي كانت المصممة قد نشرته عبر حسابها على إنستغرام الأسبوع الماضي قائلة إنها "أحبت أن تدخل على طريقتها" الى غرفة العمليات، انتشر بشكل واسع ما دفع وزارة الصحة ونقابة الأطباء في الأردن الى فتح تحقيق في الحادثة، بحسب ما ذكر موقع "الغد الأردني."

يذكر أن الأراء تباينت حول ما ظهر في الفيديو الذي نشرته مينا روز، حيث انتقد البعض مشاركة الأطباء معها، فيما عبّر آخرون عن دعمهم لها لتجاوز خوفها من إجراء العملية الجراحية.

كذلك.. نادين الراسي تتحدّى برودة الطقس بـ "المايوه" على الثلج

يشار الى أن نجمة تلفزيون الواقع كيم كاردشيان كانت قد ارتدت فستانا من تصميم روز في وقت سابق، وفيما يلي صورة كانت قد نشرتها المصممة عبر حسابها على إنستغرام.

علماً أن CNN بالعربية لا يمكنها التأكد من صحة المعلومات المتناقلة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.