استغرق حتى الآن أكثر من 12.6 مليون ساعة عمل.. موقع إكسبو 2020 بالأرقام

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تستمر مشاريع البناء بالتقدم بوتيرة سريعة قبل افتتاح إكسبو 2020 بحوالي ألف يوم، وذلك على أرض أكبر موقع عالمي على الإطلاق، وأول معرض دولي يُنظم في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا.

وقد ظهرت حتى الآن على الموقع، الذي يمتد على مساحة 4.38 كيلومترات، العديد من الهياكل المبنية التي ترسم شكل المخططات الأولية والخرائط التقديرية، لا سيما في المناطق الرئيسية الثلاثة في المشروع أي جناح الفرص، وجناح الاستدامة، وجناح التنقل، وساحة الوصل، التي هي نقطة التجمع المركزية في إكسبو 2020.

ومن المقرر، أن تنتهي كل أعمال البنية التحتية في موقع الإكسبو، في نهاية هذا العام، بحسب ما ذكر النائب الأول لرئيس التطوير والتنفيذ في المشروع، أحمد الخطيب لموقع CNN بالعربية.

ألف يوم لافتتاح إكسبو 2020.. أين وصلت دبي في رحلة البناء؟ 2:27

ولا يتوقف العمل ليلاً ونهاراً في الموقع، إذ تُظهر بعض الإحصائيات الصادرة عن الجهة المنظمة للمعرض والمسؤولة عن أعمال البناء، أن أعمال البناء حتى الآن، تطلبت 12.6 مليون ساعة عمل، و10 آلاف عامل، و6,100 متر مكعب من الاسمنت أسبوعياً.

ولا شك بأن أعمال البناء المكثفة هذه قد ولّدت الكثير من المخلّفات والنفايات، ولكن يتميز إكسبو 2020 عن المعارض الدولية السابقة بتقيّده بمعايير الريادة في تصاميم الطاقة والبيئة العالمية (LEED)، والتي تضع قواعد صارمة تساعد عالم البناء في الحفاظ على البيئة، من خلال تدوير المياه، واستخدام الطاقة المتجددة، وتقنيات أخرى صديقة للبيئة.

وتُشير الإحصائيات إلى أن نسبة 80 بالمائة من المباني المبنية في المعرض، ستبقى على حالها وتستخدم بعد الانتهاء من الإكسبو، كما أنها ستطابق جميعها تصنيف "ليد غولد." كما يعتمد الموقع أيضاً على الحفاظ على الطاقة والكهرباء، إذ أن نسبة 50 بالمائة من الكهرباء المستخدمة في الموقع تُولد من مصادر طاقة متجددة، فضلاً عن حرص الموقع أيضاً على إعادة استخدام أكثر من 85 بالمائة من مخلّفات البناء حتى لا تتحول إلى نفايات ضارة.

تعرّفوا إلى رحلة بناء إكسبو 2020 بالأرقام، في الانفوجرافيك أعلاه: