متحف لوفر أبو ظبي يفتتح "فرعاً" آخر على الطريق السريع!

أطلق متحف #اللوفر_أبوظبي اليوم #معرض_الطريق_الفني وهو الأول والوحيد على الطريق في العالم الذي يترافق مع شرح عبر الراديو، والذي سيعرض مجموعة من أبرز القطع الفنيّة على الطريق السريع من #دبي إلى #أبوظبي. وشارك في حفل الإطلاق كل من معالي نورة الكعبي، وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة، ومعالي محمد خليفة المبارك، رئيس دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، وسعادة سيف سعيد غباش، مدير عام دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، ومانويل راباتيه، مدير متحف #اللوفر_أبوظبي. . . The first of its kind in the world, #LouvreAbuDhabi’s #HighwayGallery is now showcasing the museum’s iconic masterpieces on the drive from #Dubai to #AbuDhabi. Launched this morning by HE @nak , Minister of Culture and Knowledge Development, HE Mohammed Al Mubarak, Chairman @dctabudhabi, HE Saif Saeed Ghobash, DG @dctabudhabi and Manuel Rabaté, Director @LouvreAbuDhabi.

