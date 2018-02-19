متحف لوفر أبو ظبي يفتتح "فرعاً" آخر على الطريق السريع!

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- إذا كنت تنوي زيارة متحف اللوفر أبو ظبي قريباً، فتجهز لتجربة ستبدأ من خلف مقود سيارتك وأنت متجه إليه! إذ أطلق المتحف مؤخراً "معرض الطريق الفني" والذي هو أول "معرض" في العالم يُعرض على الطريق السريع، ويترافق معه شرح على قنوات الإذاعات المحلية.

وقد نشر متحف اللوفر خبر افتتاح المعرض على الطريق السريع الممتد من دبي إلى أبو ظبي، والذي يُعتبر الأول من نوعه في العالم، على صفحته في موقع التواصل انستغرام.

وستُعرض 10 لوحات من روائع عالم الفن على الطريق السريع، الذي يمتد على مسافة 100 كيلومتر. وسيتمكن المسافرون على الطريق من الاستماع إلى شرح عن الصور عند الاقتراب من كل واحدة منها، في حال كانوا يستمعون إلى أحد قنوات الإذاعة المحلية الثلاث المشاركة في مشروع "متحف" الطريق السريع.

وطبعت اللوحات الـ10 الفنية على لوحات إعلانية يبلغ حجمها تسعة بستة أمتار، وعُلقت على أطراف الطريق السريع على بعد عشر كيلومترات بين كل واحدة. وتقوم قنوات الإذاعة المشاركة ببث مقطع صوت يستمر لـ30 ثانية، يشرح باختصار عن اسم اللوحة، ورسّامها، و تقنية رسمها، وموضوعها، ووصفها.

ومن بين اللوحات المعروضة على الطريق السريع، لوحة فنسنت فان غوخ الشخصية، ولوحة لليوناردو دافينشي، وصورة لتابوت الأميرة حانوت طاوي، ولوحة للفنان إدوار مانيه.

وينص موقع اللوفر أبو ظبي، أن المشروع المبتكر انطلق بالتزامن مع "شهر الابتكار" الذي أطلقته الإمارات العربية المتحدة بهدف "تعزيز دور الفنون في تحسين الحياة اليومية وتحويلها إلى شيء جميل لا ينسى."

