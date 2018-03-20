شوكولاتة "ألماسية" ذهبية هي الأغلى في العالم.. ما سعرها؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- ما هو أقصى مبلغ قد تدفعه من أجل شراء حبّة شوكولاتة؟ دولار؟ أم دولارين؟ أم ربما خمسة دولارات؟ حسناً، ماذا ستفعل عندما تكتشف سعر أغلى حبّة شوكولاتة في العالم؟

بقيمة 9 آلاف و510 دولارات، هكذا بلغ سعر حبّة شوكولاتة "غلوريوس" الأغلى في العالم، والتي عُرضت مؤخراً في البرتغال خلال فعّاليات مهرجان الشوكولاتة الدولي في أوبيدوس.

وقد صنعت الشوكولاتة الحصرية على يد صانع الشوكولاتة البرتغالي، دانيال غومز، وصاحب متجر الشوكولاتة الفاخرة "دانيالز تشوكليت." ورغم أن غومز طوّر فكرة ووصفة الشوكولاتة في العام 2015، إلّا أنه لم يعرضها على عامة الناس سوى منذ عدة أيام في المعرض العالمي.

وتحتوي شوكولاتة "غلوريوس بونبون" على شوكولاتة داكنة فاخرة من نوع فالرونا الفرنسي، بالإضافة إلى نوع من الكاكاو يُعتبر من بين الأجود في العالم. أما حشوة الشوكولاتة، فتتضمن خيوط الزعفران وكمأة بيريغورد البيضاء وزيتها والفانيلا المدغشقرية.

وصنعت حبّة الشوكولاتة على شكل "ألماسة ذهبية" إذ غُطيت بأوراق الذهب من عيار 23 قيراطاً، ووُضعت داخل صندوق أشبه بصندوق مجوهرات، لا يقل فخامة عن مقادير الحبّة القابلة للأكل.

ورُصّعت العلبة بحبّات اللؤلؤ وقطع كريستال سواروفسكي، كما زُودت بمقبض وملقط مطليين بالذهب من أجل تناول الشوكولاتة، دون الحاجة إلى حملها باليد، وبالتالي تغيير مذاقها.

وبحسب ما ذكره متجر "دانيالز تشوكليت،" فإنه ستتوفر ألف قطعة فقط من هذه الشوكولاتة، تُصنع حصرياً لمن يطلبها، كما ستُعرض مرة أخرى قريباً في شهر مايو/أيار، في مدينة فرنسية لم يُعلن عن اسمها بعد.