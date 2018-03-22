"أحب نفسك وارفق بها".. كيف نتعامل مع الأمراض التي تغير أشكالنا؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- لم تكن إيمي ديان قد تخرّجت من المدرسة الثانوية عندما لاحظت بقعاً بيضاء اللون غريبة على يدها.. تقول في مقابلة مع شبكتنا: "بدأت بعض البقع الغريبة بالظهور على وجهي، ما جعلني أكثر خجلاً، وأقل ثقة بنفسي."

البهاق.. هذا ما كانت تعاني منه ديان، وهي حالة مرضية تتسبب بفقدان الجلد لونه الطبيعي.

اليوم، وبعد ست سنوات من ذلك الوقت، تغطي العديد من البقع البيضاء اللون جسم ديان، والتي أصبحت تعمل كعارضة أزياء لشركة مستحضرات التجميل "كوفر غيرل."

عندما شُخصت حالة ديان، انشغلت الشابة بشراء كميات هائلة من مستحضرات التجميل، لاستخدامها على وجهها وجسمها وتغطية التفاوت في درجات ألوان بشرتها. تقول ديان: "أنفقت مئات الدولارات على شراء مستحضرات التجميل التي جعلت بشرتي تبدو برتقالية اللون، لم ينجح أي شيء."

ولكن، بعد حوار عميق ومحفز من شقيقتها، آني، لاحظت ديان أن ما كانت تفعله كان بهدف إرضاء الناس فقط، وليس لإرضاء نفسها، ما دفعها إلى الابتعاد عن استخدام مستحضرات التجميل، منذ ذلك الوقت.

وتؤكد ديان على مدى أهمية تقبل كل شخص لنفسه وتميزه، موضحة أن ذلك غالباً ما يأخذ الناس باتجاهات ليست متوقعة، مضيفة أن فرصة عملها مع شركة "كوفر غيرل،" كعارضة، "سقطت من السماء إلى حضنها."

وتشرح ديان أن أفضل طريقة لتجاوز الأشياء التي قد نراها كنقص، هي استكشاف ومعرفة الأشياء التي نحبها في أنفسنا، مؤكدة أن الوقوع في حب نفسك هو أمر مهم للغاية، لأنني في الكثير من الأحيان، أجد نفسي أحاول أن أسأل الآخرين عن الأشياء التي تعجبهم بي."

وتنصح ديان الأشخاص بالنظر في المرآة دائماً، ورؤية الجمال في شكلهم، من خلال التدقيق بالأشياء الصغيرة، والشعور بالرضى عن أنفسنا.

ويبدو أن ديان تمشي على خطى العديد من المشاهير وعارضات الأزياء الأخريات، اللاتي كسرن القيود والأفكار النمطية مؤخراً، أمثال ويني هارلو، والتي تعتبر اليوم من بين أشهر عارضات الأزياء والمصابات بالبهاق في العالم.