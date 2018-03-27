هذا المنزل مخصص لتحسين مزاجك وصحتك الجسدية.. ما سرّه؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- هل تعتقد أنه هناك منزل يستطيع تحسين صحتك النفسية والبدنية؟

شركة الاستشارات التطويرية، "إيكيست،" تعتقد ذلك.. إذ تعاونت مؤخراً مع ستوديو "ماكليود" لتصميم "منزل أوري،" وهو أول منزل في المملكة المتحدة يعمل على تعزيز صحة سكّانه.

ويتميز "منزل أوري" باعتماده على مواد البناء غير السامة، وأنظمة إضاءة تتزامن مع ساعات أجسام سكّانه، واحتوائه على نباتات داخلية لتحسين جودة الهواء ونقاوته.

وقد صمم المنزل "الصحي" اتباعاً لمعايير "مفهوم ويل للبناء،" والتي تختلف عن أساسيات معايير البيوت البيئية الأخرى، بحسب ما تذكره شركة "إيكيست."

وتقول أولغا تيرنر، مؤسسة مشاركة في المشروع، إن معايير "مفهوم ويل للبناء" تركز أكثر على صحة الإنسان وراحته بدلاً من الاعتماد على سلامة البيئة فقط، مضيفة أن "العديد من المعايير الأخرى لا تولي اهتماماً كافياً لمواد البناء وقرارات التصميم وتأثيرها طويل الأمد على صحة الإنسان."

ومن المقرر أن يُبنى "منزل أوري" من التربة المدكوكة، ومادة "الهيمبكريت" المصنوعة من المواد المركبة الحيوية وخليط من القنب والجير والخشب. كما سيُغطى هيكله الخارجي بخشب الأرزية، بينما سيستخدم في التصميم الداخلي الخشب المستدام، والذي يشتهر بارتباطه بتحسين المزاج والحد من الإجهاد.

ويعتمد "منزل أوري" المكون من أربعة غرف نوم، تصميماً يوجه الغرف إلى زاوية معينة، من أجل تدفق الضوء الطبيعي بأفضل طريقة ممكنة. كما يتوفر أيضاً نظام إضاءة يومي اختياري، يتزامن مع ساعات أجسام السكّان من أجل تحسين دورات النوم والإنتاجية، فضلاً عن إدراج أجهزة تنقية هواء وماء، وتزويد النوافذ بأماكن جلوس واسترخاء، وتصميم "غرفة هادئة" مخصصة للتأمل.

وصُمم المنزل الصحي ليتكيف مع كبار السن أيضاً، إذ من الممكن استخدام ملحق الطابق الأرضي للمقيمين المسنين، حيث يمكن إعادة تهيئة غرفة الاستقبال الرئيسية من خلال استخدام شاشات مصممة هندسياً لذلك.

وبالطبع، فإن كل هذا الاهتمام بتفاصيل راحة السكّان لا يأت بالمجان، إذ يكلف النموذج الأساسي من المنزل، دون أي إضافات، 690 ألف دولار، باستثناء سعر الأرض، إلّا أن الشركة صرّحت أيضاً أنها تعمل على نموذج سكني أصغر، بأسعار معقولة للأشخاص ممن لديهم ميزانيات أصغر.

