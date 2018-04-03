تعرف إلى “ملك الضفادع”.. عيش سعيد وطاقة إيجابية

(CNN) -- هذا هو “ملك الضفادع،” أحد أشهر الفنانين في هونغ كونغ. كوك مانغ هو، أو كما يُعرف بـ”ملك الضفادع،” هو فنان استعراضي قدم عروضاً فيما يقارب 3000 حدث حول العالم.