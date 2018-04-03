(CNN) -- هذا هو “ملك الضفادع،” أحد أشهر الفنانين في هونغ كونغ. كوك مانغ هو، أو كما يُعرف بـ”ملك الضفادع،” هو فنان استعراضي قدم عروضاً فيما يقارب 3000 حدث حول العالم.
ستايل
تعرف إلى “ملك الضفادع”.. عيش سعيد وطاقة إيجابية
تعرف إلى ملك الضفادع.. عيش سعيد وطاقة إيجابية
ستايل
آخر تحديث منذ ساعة و28 دقيقة.
1:47
ما سر "ملك الضفادع" هذا؟
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