دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- هذا ما يميز عالم الأزياء! من تصاميمه الموسمية إلى صيحاته الرائجة ومفاجآته المتنوعة.. وحتى وظائفه التي قد لم تسمع عنها من قبل! إليكم بعضها.
ستايل
أغرب 6 مهن في عالم الأزياء
أغرب 6 مهن في عالم الأزياء
ستايل
آخر تحديث منذ ساعة و17 دقيقة.
1:35
عالم الأزياء غريب حقاً... ولكن، هذا ما يميزه!
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