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أغرب 6 مهن في عالم الأزياء

أغرب 6 مهن في عالم الأزياء

ستايل
آخر تحديث منذ ساعة و17 دقيقة.
أزياءغرائبوظائفمهن وأعمال
1:35

عالم الأزياء غريب حقاً... ولكن، هذا ما يميزه!

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- هذا ما يميز عالم الأزياء! من تصاميمه الموسمية إلى صيحاته الرائجة ومفاجآته المتنوعة.. وحتى وظائفه التي قد لم تسمع عنها من قبل! إليكم بعضها.

أزياءغرائبوظائفمهن وأعمال