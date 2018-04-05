أغرب 6 مهن في عالم الأزياء

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- هذا ما يميز عالم الأزياء! من تصاميمه الموسمية إلى صيحاته الرائجة ومفاجآته المتنوعة.. وحتى وظائفه التي قد لم تسمع عنها من قبل! إليكم بعضها.