دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- اشتهرن بجمالهن ورشاقتهن وطاقتهن الإيجابية وحركتهن الصاخبة... المشجعات أو "تشيرليدرز" اللاتي يحرصن على بث روح الإيجابية في الفرق الرياضية ورفع معنويات أفرادها أثناء المباريات.
ستايل
رحلة أزياء فرق التشجيع النسائية..من الاحتشام إلى الإثارة
رحلة أزياء فرق التشجيع..من الاحتشام للإثارة
ستايل
آخر تحديث منذ12 دقيقة.
1:25
المشجعات أو "تشيرليدرز" تميزن بأزيائهن الزاهية واللافتة للأنظار على مر المراحل.
ترحب شبكة CNN بالنقاش الحيوي والمفيد، وكي لا نضطر في موقع CNN بالعربية إلى مراجعة التعليقات قبل نشرها. ننصحك بمراجعة إرشادات الاستخدام للتعرف إليها جيداً. وللعلم فان جميع مشاركاتك يمكن استخدامها، مع اسمك وصورتك، استنادا إلى سياسة الخصوصية بما يتوافق مع شروط استخدام الموقع.
الآراء الواردة أدناه لا تعبر عن رأي موقع CNN بالعربية، بل تعكس وجهات نظر أصحابها فقط.