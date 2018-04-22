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رحلة أزياء فرق التشجيع النسائية..من الاحتشام إلى الإثارة

رحلة أزياء فرق التشجيع..من الاحتشام للإثارة

ستايل
آخر تحديث منذ12 دقيقة.
أزياءرياضةتصاميم
1:25

المشجعات أو "تشيرليدرز" تميزن بأزيائهن الزاهية واللافتة للأنظار على مر المراحل.

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- اشتهرن بجمالهن ورشاقتهن وطاقتهن الإيجابية وحركتهن الصاخبة... المشجعات أو "تشيرليدرز" اللاتي يحرصن على بث روح الإيجابية في الفرق الرياضية ورفع معنويات أفرادها أثناء المباريات.

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