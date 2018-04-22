رحلة أزياء فرق التشجيع النسائية..من الاحتشام إلى الإثارة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- اشتهرن بجمالهن ورشاقتهن وطاقتهن الإيجابية وحركتهن الصاخبة... المشجعات أو "تشيرليدرز" اللاتي يحرصن على بث روح الإيجابية في الفرق الرياضية ورفع معنويات أفرادها أثناء المباريات.