أغنية "راب" جديدة تهتف اسم محمد صلاح تحصد مليون ونصف المليون مشاهدة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- محمد صلاح.. اسم لاعب كرة القدم المصري أصبح أشهر من نار على علم، في المقاهي، وعلى التلفاز، وشبكة الإنترنت، والصحف، والمجلات.

الجميع يتحدث عن "الأسطورة" محمد صلاح، والذي منذ توقيعه مع نادي كرة القدم "ليفربول" الإنجليزي، استطاع أن يحقق ما لم يحققه سوى عدد قليل جداً من مشاهير كرة القدم العالميين، في مدة قصيرة جداً.

ولا يتوقف صوت هتاف اسم "الفرعون" صلاح، عند إغلاق أبواب مدرّجات الملاعب العالمية، إذ لم تعد أغنية "الملك المصري، مو صلاح" الوحيدة على الساحة الغنائية، بعد أن انتشرت مؤخراً أغنية جديدة لصلاح تحمل اسمه أيضاً.

وقد نشر مغني الراب الفرنسي من أصل مغربي، لا فوين، أغنية جديدة باللغة الفرنسية بعنوان "محمد صلاح،" مرفقاً إياها مع فيديو كليب مصور، يعرض لقطات لصلاح أثناء أدائه في المباريات العالمية.

وقام لا فوين، الذي اشتهر في السابق بتعبيره عن حبّه لكرة القدم من خلال إهدائه العديد من أغانيه للاعبي كرة قدم آخرين، بإهداء هذه الأغنية لصلاح أيضاً، والتي هي جزء من ألبوم مغني الراب الجديد "Rien à prouver."

ونُشر فيديو الأغنية المصور على موقع "يوتيوب" بتاريخ 10 من مايو/أيار، لتجذب خلال الساعات الأولى بعد نشرها آلاف المشاهدات، وأكثر من مليون ونصف المليون مشاهدة حتى الآن.

ويُعتبر "لا فوين،" واسمه الحقيقي العوني محيد، من محبي كرة القدم، لا سيما كرة القدم الأفريقية، وقد عبر عن حبه لها في أغنيتين سابقتين، واحدة كتبها للاعب ساحل العاج، ديدييه دروغبا، وأخرى للاعب الغابون، بيير إيميريك أوباميانغ.