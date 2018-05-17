دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- "أنت غير لائق لارتداء هذا القميص!" قد تكون هذه واحدة من أسوأ الإهانات التي يمكن أن يسمعها اللاعب من الجماهير. فالقميص بالنسبة للبعض مقدس، إذ يُعلن هوية اللاعب وولاءته.

فهل من الغريب أن يُطلب من العلامات التجارية العالمية المسؤولة عن أحدث قمصان الأبطال الرياضيين تصميم المجموعة الجديدة من الملابس لمباريات كأس العالم القادمة لكرة القدم، بجدية شديدة؟ ولدى شركات مثل "أديداس" و"نايكي" و"بوما" أقساماً محددة، ومصممين في جميع أنحاء العالم، للعمل على الثياب الرياضية المناسبة بكل فريق كرة قدم.

ونوقشت العروض الخاصة بالبطولة القادمة في روسيا بشكل أكثر قسوة مقارنة بأي عروض سابقة، حيث أن قميص كرة القدم تحول إلى ما يُشبه رمزاً للموضة. وتغطي مواقع ومجلات كرة القدم الجديدة الأنيقة مثل SoccerBible، و Mundial، و Copa90، إلى حد كبير الملابس الرياضية، لجمهور شبابي واعي للأزياء. وتؤدي مواقع التواصل الاجتماعي دوراً مهماً أيضاَ، حيث تُنشر صورة لمجموعة نايكي، تجذب 45 ألف إعجاب، وآلاف التعليقات على انستغرام، ما يعني أن التغيير في اللعبة أصبح أكثر وضوحاً.

أما الأيام التي يجلس فيها أفراد فرق كرة القدم مع أيدي مكتفة وهم ينظرون بابتسامة إلى عدسة الكاميرا، قد ولّت، إذ تُخصص جلسة تصوير بأكملها اليوم فقط لقميص رياضي.

وبالنسبة لكأس العالم 2018، فقد قرر المصممون في العلامات التجارية الكبرى إعادة تصميم ملابس العروض السابقة بطرق عصرية.

وكشفت شركة "أديداس" للمنتجات الرياضية عن بعض قمصان المنتخبات المشاركة في كأس العالم 2018 المقرر في روسيا الصيف المقبل، وبدا واضحاً أن غالبيتها اُستوحيت من تصاميم قديمة اُستُخدمت في بطولات سابقة.

ويرتدي منتخبا ألمانيا وإسبانيا ملابس رياضية تُشبه ما ارتداه الفريقان في فترة تسعينيات القرن الماضي، فيما سيظهر لاعبو المنتخب الروسي بقمصان تشبه تلك التي اُستُخدمت في الحقبة السوفيتية.

وبالنسبة لأحدث الملابس الرياضية البرازيلية، فقد ذهب فريق تصميم "نايكي" إلى متحف كرة القدم في مدينة ساو باولو البرازيلية لتفقد قميص الفريق الفائز بكأس العالم عام 1970، للتأكد من حصولهم على الظل الأصفر المناسب تماماً في قميصهم الجديد.

كما أنتجت "نايكي" قمصان المنتخب السعودي لكأس العالم، وقد تغير تصميم الشعار الخاص بـ"الاخضر."

وحدد الاتحاد الدولي لكرة القدم، ألوان الزي الرسمي لمنتخب مصر في كأس العالم، وذلك وفقا لما ذكره الاتحاد المصري لكرة القدم عبر صفحته الرسمية على موقع "تويتر".

ونشر الاتحاد المصري تغريدة جاء فيها: "أخطر فيفا الاتحاد المصري بألوان زي المنتخب الوطني في كأس العالم حيث سيرتدي في المباراة الأولى قميصا أحمر وشورت أسود وشراب أسود وحارس المرمى طقما أزرق. وفي المباراتين الثانية والثالثة قميصا أبيض وشورت أسود وشراب أبيض، ويرتدي حارس المرمى طقما أزرق".

وتُقام النسخة رقم 21 من كأس العالم لكرة القدم، في يونيو/حزيران 2018.

شاهد في معرض الصور أعلاه القمصان التي سترتديها الفرق الرياضية: