"بيروت السينمائي" يعلن تأجيل دورته إلى العام المقبل

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلنت إدارة مهرجان بيروت السينمائي الدولي عن "تأجيل دورتها هذا العام من المهرجان" بسبب ما وصفته بالظرف الاقتصادي الصعب، إلى جانب الوضع الأمني المتزعزع في المنطقة، مشددة في الوقت ذاته على أن المهرجان "لم يلغَ"، وإنما تم تأجيل دورة هذا العام فقط.

وفي بيان نشرته على حسابها عبر تويتر، قالت إدارة المهرجان إنها ورغم التأجيل تستعد لدورة مقبلة قوية ومليئة بالنشاطات السينمائية، والأفلام، إضافة إلى عقدها شراكة مع أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة، التي تمنح جوائز الأوسكار سنويا، إذ سيتم الكشف عن برنامج يحمل عنوان "تصوير، وإخراج، ومونتير: فن رواية القصص."

ويعتبر مهرجان بيروت السينمائي الدولي المهرجان الوحيد الذي تجمعه هذه الشراكة مع الأكاديمية في منطقة الشرق الأوسط.

وبانتظار تبدل الحال، قالت إدارة المهرجان إنها تخطط مبدئيا لعقد الدورة المقبلة مع بداية 2019، ولكنها لم تحدد موعدا محددا.

وهذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها تأجيل المهرجان، إذ لم تعقد دوراته خلال الأعوام 2002، و2004، و2005، و2007، وفقا للموقع الرسمي للمهرجان.

وكانت الانطلاقة الأولى لمهرجان بيروت السينمائي عام 1997، وحضره على مر السنوات عدد من ألمع نجوم السينما العالمية بين مخرجين وممثلين وكتاب، ومنهم عباس كيروستامي، ويسرا، وفرانسيس كوبولا، وجولييت بينوشيه.

ويعتبر مهرجان بيروت السينمائي الدولي ثاني مهرجان عربي يتم تأجيل دورته هذا العام، بعد مهرجان دبي السينمائي (اقرأ المزيد هنا)