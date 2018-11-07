الرجل ليس "رجلاً" بدون قبعة "باباك" التقليدية بأذربيجان.. لماذا؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة(CNN)-- قبعة الـ"باباك" التقليدية هي من أغطية الرأس الأكثر شعبية بين الرجال في أذربيجان، فلماذا كان من المعيب لهم أن يخرجوا بدونها؟

رغم تراجع أعدادهم، ما زال باستطاعتك مصادفة الرجال الكبار في العمر، وهم يرتدون قبعات "باباك" مصنوعة من صوف الحمل، حتى خلال أيام الصيف الحارة في أذربيجان.

وكان الرجال بشكلٍ عام، يرتدون هذه القبعات في كل الأوقات. ولذلك، إذا أراد شخصٌ ما إهانة أي شخص آخر، ليس عليه سوى إزالة قبعة "باباك" الخاصة به من على رأسه!

ويُعتبر الأذربيجانيون أن قبعة "الباباك" يرتديها الرجال الذين يتمتعون بسمعة طيبة. وبالتالي، أصبحت القبعة ترتبط بصفات مثل الشرف والكرامة.

وليس من المهم ارتداء القبعة فحسب، بل تُعطى أهمية كبيرة للطريقة التي يتعامل فيها الرجال مع قبعات "باباك" الخاصة بهم، فهي تعكس القيم الداخلية لديهم.

ومثلاً، إذا لم يهتموا بالمكان الذي يضعون فيه قبعاتهم، يعكس ذلك عدم اهتمامهم بشرفهم. كما يجب ألا يقوم الرجل بوضع قبعته رأساً على عقب، حيث لن يسمح أي "رجل حقيقي" لأحد بتحويل شرفه رأساً على عقب.

ومن إحدى الشروط الأساسية لعمل هذه القبعة أنه يجب ألا يتجاوز عمر الصوف المستخدم فيها 3 أيام، وذلك لتجنب الحالة الزغبية التي يتحول إليها صوف الحمل بعد لعق أمهاتها لها بعد الولادة.