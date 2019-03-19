مشوار: سلسلة قصص إنسانية في رواية الحياة. أبطالها أشخاص عاديون استطاعوا تقديم ما يفوق نطاق العادي برسم لوحة من المشاعر الإنسانية المختلفة.

نحلم أحياناً بأن نكون ذلك الإنسان الناجح، أو تلك الشخصية المتألقة، أو حتى صاحب تلك الروح المميزة والناجحة، ولكننا نكتفي بالنظر إلى نجاحات الآخرين دون التركيز على الطريق التي سلكوها.

الفرق بيننا وبين أولئك الأشخاص الذين سطع نجمهم في سماء التألق هو أننا نملك حلماً بينما هم يملكون هدفاً، فالأحلام تتلاشى عندما يفتح الإنسان عينيه أمام الواقع بينما يبقى الهدف يثبت جذوره في أرض طموحك الخصبة.

عليا النيادي أخذت خطواتها الأولى في صالة الرقص، بينما كانت تراقب أمها تدرب مجموعة من الفتيات على رقص البالية. خاضت الفتاة الإماراتية تجربتها الأولى في عالم البالية وحولت حلمها إلى هدف سقته بالشغف.

ورغم كل العقبات الاجتماعية ونظرات المجتمع المتقلبة نحو راقصة البالية الإماراتية، بقي الشغف رفيقها أينما كانت، ليخرجها من صخب الانتقادات التي حاولت أسرها إلى عالم يتوقف فيه الوقت في حضرة الألحان.