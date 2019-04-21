أول معبد هندوسي في أبوظبي..ماذا سيتضمن؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- شهدت دولة الإمارات العربية المتحدة السبت حدثاً تاريخياً، وخطوة كبيرة في مجال تعزيز قيم التسامح، إذ وُضع حجر الأساس في أول معبد هندوسي في أبوظبي!

وسيكون المعبد عبارة عن مُجمع يتضمن معرضاً فنياً، وقاعات، ومكتبة، صالة رياضية، والمزيد من المرافق، وفقاً لوكالة الأنباء الإماراتية الرسمية "وام".

وسيتزين المعبد، الذي ستبلغ مساحته 55 ألف متر مربع، بنقوش مُفصلة من شأنها إعادة سرد القصص القديمة من الكتب الهندية المقدسة التي تتمحور حول السلام والروحانية.

وسيُبنى المعبد في منطقة بومريخة التي تقع على الطريق السريع بين دبي وأبوظبي.

وذكرت الوكالة أن المعبد سيشمل على مختلف الأقسام مثل قاعات عبادة، ومركز للزوار، وأماكن تعلم، ومتاجر كتب وهدايا، وغيرها، كما أنه سيفتح أبوابه أمام أصحاب الديانات الأخرى أيضاً.