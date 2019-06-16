من هولندا إلى ألمانيا.. مصنع آلات بيانو "نادرة" يحط في أذربيجان ومصورة تلتقط "شغف" العمال فيه

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  • ياسمين عواجه
هل سبق أن رأيتها وهي غير مكتملة؟ إليك ما وراء كواليس صناعة هذه الآلة الموسيقية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- لطالما نرى آلات البيانو وهي تقف لامعةً وشامخةً سواءً في محلات الموسيقى أو داخل منازلنا، وهي جاهزة لكي تصنع سمفونيات خلابة تسرّ السامعين. ولكن، هل سبق أن رأيتها وهي لا تزال في مرحلة البناء؟ 

في عام 2019، سافرت المصورة أناستازيا سيومو لأذربيجان كجزء من بعثة صحفية نظمتها السفارة الأذربيجانية في العاصمة اليونانية، أثينا.

هل سبق أن رأيتها وهي غير مكتملة؟ إليك ما وراء كواليس صناعة هذه الآلة الموسيقية

وخلال تواجدها هناك، كان مصنع البيانو "Beltmann Pianos"في مدينة جابالا من أحد المواقع التي جلبها إليهم مرشدهم السياحي.   

هل سبق أن رأيتها وهي غير مكتملة؟ إليك ما وراء كواليس صناعة هذه الآلة الموسيقية

وقالت سيومو، التي عملت كمصورة معمارية داخلية في أثينا لمدة 17 عاماً، أنه مع أنها لم تختر الذهاب إلى المصنع بنفسها، إلا أن توثيق المكان كان من أفضل الأجزاء في رحلتها إلى أذربيجان، بحسب ما قالته. 

هل سبق أن رأيتها وهي غير مكتملة؟ إليك ما وراء كواليس صناعة هذه الآلة الموسيقية

وفي حديثها عن المصنع لموقع CNN بالعربية، قالت المصورة إنه كان عبارة عن "مساحة رائعة أثارت إعجابي منذ اللحظة الأولى، وشعرت وكأنني طفلة صغيرة في حديقة ملاهي!".

هل سبق أن رأيتها وهي غير مكتملة؟ إليك ما وراء كواليس صناعة هذه الآلة الموسيقية

وعادةً ما يرى الأشخاص آلة البيانو وهي في حلتها النهائية، ولكن يندر رؤيتها وهي لاتزال غير مُكتملة، ومفككة. 

هل سبق أن رأيتها وهي غير مكتملة؟ إليك ما وراء كواليس صناعة هذه الآلة الموسيقية

وأثار ذلك فضول المصورة التي لم تفكر قط عن عملية بناء هذه الآلة الموسيقية، والمراحل التي تشتمل عليها.

هل سبق أن رأيتها وهي غير مكتملة؟ إليك ما وراء كواليس صناعة هذه الآلة الموسيقية

وأشارت المصورة إلى أن "آلة البيانو من أحد الأشياء التي لا يمكن تخيلها بسهولة وهي غير مكتملة ومفككة!".

هل سبق أن رأيتها وهي غير مكتملة؟ إليك ما وراء كواليس صناعة هذه الآلة الموسيقية

ولذلك، أدركت المصورة خلال وقتها في المصنع الجهد المبذول وراء صناعة هذه الآلة، إذ أنها تتضمن مختلف المراحل، وتعاون مختلف الأشخاص من مختلف التخصصات، وفقاً لما قالته.

هل سبق أن رأيتها وهي غير مكتملة؟ إليك ما وراء كواليس صناعة هذه الآلة الموسيقية

وعلى سبيل المثال، تضمنت المراحل بناء إطار الآلة، والذي وصفته المصورة بالجزء "الأصعب"، إضافةً إلى ضبط صوتها. 

هل سبق أن رأيتها وهي غير مكتملة؟ إليك ما وراء كواليس صناعة هذه الآلة الموسيقية

وخلال الوقت القصير الذي تواجدت فيه داخل المصنع، شعرت المصورة أن غالبية العمال كانوا يستمتعون بما يقومون به، ويشعرون بالفخر أيضاً.

هل سبق أن رأيتها وهي غير مكتملة؟ إليك ما وراء كواليس صناعة هذه الآلة الموسيقية

وتأسس مصنع "Beltmann Pianos" في عام 1901 على يد يوهان بيلتمان في هولندا سابقاً، ليتم نقله إلى ألمانيا في عام 1983، وظل المصنع مفتوحاً إلى عام 2002، وفقاً للموقع الرسمي لمنطقة جابالا. 

هل سبق أن رأيتها وهي غير مكتملة؟ إليك ما وراء كواليس صناعة هذه الآلة الموسيقية

وأشار الموقع إلى بدء عمليات البناء لإنشاء المصنع الموجود في جابالا الأذربيجانية في عام 2008.

وحالياً، تُصنع آلات البيانو من علامة "Beltmann" في المصنع الموجود في جابالا فقط، وفقاً لما ذكره الموقع، وتتم صناعة ما بين ألف و200 وألف و500 آلة سنوياً.

  • ياسمين عواجه
    ياسمين عواجه
    محررة

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