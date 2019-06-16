دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- لطالما نرى آلات البيانو وهي تقف لامعةً وشامخةً سواءً في محلات الموسيقى أو داخل منازلنا، وهي جاهزة لكي تصنع سمفونيات خلابة تسرّ السامعين. ولكن، هل سبق أن رأيتها وهي لا تزال في مرحلة البناء؟

في عام 2019، سافرت المصورة أناستازيا سيومو لأذربيجان كجزء من بعثة صحفية نظمتها السفارة الأذربيجانية في العاصمة اليونانية، أثينا.

وخلال تواجدها هناك، كان مصنع البيانو "Beltmann Pianos"في مدينة جابالا من أحد المواقع التي جلبها إليهم مرشدهم السياحي.

وقالت سيومو، التي عملت كمصورة معمارية داخلية في أثينا لمدة 17 عاماً، أنه مع أنها لم تختر الذهاب إلى المصنع بنفسها، إلا أن توثيق المكان كان من أفضل الأجزاء في رحلتها إلى أذربيجان، بحسب ما قالته.

وفي حديثها عن المصنع لموقع CNN بالعربية، قالت المصورة إنه كان عبارة عن "مساحة رائعة أثارت إعجابي منذ اللحظة الأولى، وشعرت وكأنني طفلة صغيرة في حديقة ملاهي!".

وعادةً ما يرى الأشخاص آلة البيانو وهي في حلتها النهائية، ولكن يندر رؤيتها وهي لاتزال غير مُكتملة، ومفككة.

وأثار ذلك فضول المصورة التي لم تفكر قط عن عملية بناء هذه الآلة الموسيقية، والمراحل التي تشتمل عليها.

وأشارت المصورة إلى أن "آلة البيانو من أحد الأشياء التي لا يمكن تخيلها بسهولة وهي غير مكتملة ومفككة!".

ولذلك، أدركت المصورة خلال وقتها في المصنع الجهد المبذول وراء صناعة هذه الآلة، إذ أنها تتضمن مختلف المراحل، وتعاون مختلف الأشخاص من مختلف التخصصات، وفقاً لما قالته.

وعلى سبيل المثال، تضمنت المراحل بناء إطار الآلة، والذي وصفته المصورة بالجزء "الأصعب"، إضافةً إلى ضبط صوتها.

وخلال الوقت القصير الذي تواجدت فيه داخل المصنع، شعرت المصورة أن غالبية العمال كانوا يستمتعون بما يقومون به، ويشعرون بالفخر أيضاً.

وتأسس مصنع "Beltmann Pianos" في عام 1901 على يد يوهان بيلتمان في هولندا سابقاً، ليتم نقله إلى ألمانيا في عام 1983، وظل المصنع مفتوحاً إلى عام 2002، وفقاً للموقع الرسمي لمنطقة جابالا.

وأشار الموقع إلى بدء عمليات البناء لإنشاء المصنع الموجود في جابالا الأذربيجانية في عام 2008.

وحالياً، تُصنع آلات البيانو من علامة "Beltmann" في المصنع الموجود في جابالا فقط، وفقاً لما ذكره الموقع، وتتم صناعة ما بين ألف و200 وألف و500 آلة سنوياً.