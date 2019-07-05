مجددا.. المصرية رانيا يوسف تثير ضجة بفستان وتعليق الـ"ويكد إند"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— أثارت المثلة المصرية، رانيا يوسف، ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد نشرها لصورة جديدة تظهر فيها بفستان أحمر قصير بتعليق قالت فيه: "أتمنى لكم عطلة نهاية أسبوع مليئة بالحب والضحك".

الصورة نشرتها الممثلة المصرية على صفحتها الرسمية بموقع مشاركة الصور "إنستغرام" مساء الخميس، لتنال أكثر من 97 ألف تفاعل حتى كتابة هذا التقرير.

ويذكر أن رانيا يوسف أثارت ضجة سابقا بارتدائها فستان جريء في ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ40، تصدرت خلالها "تريندات السوشيال ميديا" على مدار يومين.

وعلقت الممثلة حينها في تصريحات لـCNN بالعربية، بأنه لم يتم استدعائها للتحقيق من جانب نقابة المهن التمثيلية على خلفية أزمة فستان ختام مهرجان القاهرة السينمائي، مضيفة أنه لم يتحدث إليها أحد من مسؤولي النقابة المصرية بخصوص هذا الأمر، واكتفت بالقول: "ارتديت فستانا بمهرجان سينمائي دولي مثلما يحدث في المهرحانات العالمية بالخارج"، رافضة التعليق على ما تعرضت له من انتقادات واسعة بهذا الشأن.