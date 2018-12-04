في أول ظهور بعد أزمة الفستان.. رانيا يوسف للمصريين: سامحوني

نشر الثلاثاء ، 04 ديسمبر / كانون الأول 2018

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- في أول ظهور إعلامي لها على الهواء بعد أزمة فستانها الذي أثار الجدل خلال حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي، اعتذرت الفنانة رانيا يوسف للمصريين.

رانيا يوسف تتحدث لـCNN بعد أزمة فستانها.. والنقابة تتدخل

وظهرت رانيا يوسف مع الإعلامي عمرو أديب في برنامجه "الحكاية"، الإثنين، على قناة "mbc مصر"، حيث طالبها بتقديم اعتذار للشعب المصري عما أثير حولها بشأن الفستان الذي ارتدته مؤخرا.

وخاطبت رانيا يوسف الشعب المصري، قائلة بلهجة عامية: "بجد اللي حصل عن غير قصد ونية صافية، لو فيه غلط سامحوني.. حقكم عليا".

وسألها عمرو أديب عن كواليس اختيارها لفستان حفل الختام، فقالت إنها اشترته من "محل ببلد عربي"، لافتة إلى إعجاب بناتها به حين اقتنائه، وتلقت رسالة منهن تقول: "حلو عليك".

وتضيف: "زي ما اشتريته لبسته يوم المهرجان، ونزلت من العربية مشيت خطوتين طلعت السلم البطانة اترفعت.. عن غير قصد ده اللي حصل"، لافتة إلى أن "كل المصورين كانوا بيصوروني من الأمام، وواحد بس جاء من الخلف وصورني".