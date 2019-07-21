في أذربيجان.. حانة تدور حول نفسها بزاوية 360 درجة كل ساعة

في هذا المتحف الأذربيجاني.. تجربة طعام من القرن التاسع عشر

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تنتمي أسياخ الشواء إلى المطابخ، ونزهات الشواء العائلية في الطبيعة. ولكن، يأخذ الفنان الأذربيجاني، فريد راسولوف، أسياخ الشواء بعيداً عن بيئتها الطبيعية، ليحولها إلى عمل فني فريد من نوعه يُدعى "ألف سيخ وسيخ" (1001 Skewers)!

وعند استكشاف الوصفات الأذربيجانية عبر الإنترنت، سيجد المرء وبلا شك عشرات الأطباق التي ترتكز على اللحوم بشكل أساسي.

وتتضمن تلك الأطباق الكباب، والذي قال الفنان الأذربيجاني، فريد راسولوف، إنها تحظى بمكانة كبيرة بين أساليب الطهي التي مارسها وتعلمها منذ طفولته بأذربيجان.

ولذلك، يُعد المطبخ الأذربيجاني مصدر إلهام مشروع "ألف سيخ وسيخ"، الذي يتضمن مختلف التركيبات الفنية.

وفي حديثه عن مشروعه، قال راسولوف في حديث مع موقع CNN بالعربية: "إنه عبارة عن مشروع بحثيّ يتمحور حول السيخ كأداة طبخ تقليدية تم توارث دورها من جيل إلى آخر".

وخلال مشروعه، أراد الفنان توضيح ارتباط الأسياخ بالشفرة الجينية لدى الذكور، وكيفية نقل الآباء لمعرفتهم إلى أبنائهم، والرجولة التي تتميز بها عملية الانتقال تلك، وفقاً لما قاله.

ولا يرمز اسم "ألف سيخ وسيخ" إلى القصص "اللانهائية" عن الأسياخ فحسب، وفقاً لما قاله الفنان، إذ يصل عدد الأسياخ التي اُستخدمت في المشروع إلى ألف وواحد أيضاً.

وأكّد الفنان أن لكل تركيبة فنية قصتها الخاصة التي تفتح المجال لطريقة فهم أداة الطبخ التقليدية تلك.

ومن تلك التركيبات التي صنعها راسولوف باستخدام أسياخ الكباب هي تركيبة تدعى "Tree of Skewers"، على شكل شجرة ترمز إلى ترابط جميع الأسياخ على كوكب الأرض، وفقاً له.

كما عمل الفنان على تركيبة أخرى تدعى "Wi-Fi"، وهي تتخذ شكل رمز شبكة "الواي فاي"، إضافةً إلى تركيبة تُدعى "45X + Y"، التي تعبر عن الشفرة الجينية الخاصة بالفنان، وفقاً لما ذكره.