ما هي القصص والطقوس الأذربيجانية التي تُجسدها هذه المجوهرات الزاهية؟

Xarıbülbül Xarıbülbül gülü haqqında gözəl bir əfsanə vardır: ⠀ İran şahının oğlu ilə evləndirilmiş Qarabağ xanının qızı vətənindən ayrıldığından çox güclü həsrət hisləri ilə yaşayırmış. Şahzadə, sevdiyi xanımının həsrətini azaltmaq üçün sevgilisi üçün vətən bağçasını saldı. Bu bağçada Qarabağda bitən ağac və çiçəklər əkilmişdir. Burada bütün bitkilər var imiş, xarıbülbül çiçəyindən başqa... Çünki bu çiçəyi yad diyarda heç cür yaşatmaq mümkün olmadı.” ____________ Kharibulbul There are many beautiful stories about the Kharybulbul flower, this is how one of the stories goes: ⠀ “Wed to Iranian Shah's son, the daughter of the Garabagh Khan missed her homeland badly. The prince set the homeland garden for his love to soften her sorrow: all trees and flowers that grow in Garabagh were planted here. The garden had all the plants except for the Kharybulbul flower... which couldn't live a single day in a foreign land.”