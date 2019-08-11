"الكيلاغايي" غطاء الرأس للنساء في أذربيجان.. كل لون وتصميم يحمل رسالة مختلفة
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أقمشة زاهية من الحرير تتزين بمختلف الأشكال والألوان. إن أغطية الرأس الأذربيجانية التي يُشار إليها بـ"الكيلاغايي" ليست مجرد قماش يوضع على الرأس، ولكل لون وتصميم دلالة معينة سواءً ارتدها فتاة غير متزوجة أو أرملة. وإليك بعض دلالات هذه الأقمشة المدرجة في القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي للبشرية، طبقا لمنظمة الأمم المتحدة للعلوم والثقافة "اليونسكو".
ونظمت الأمينة المستقلة والمديرة الثقافية، أسلي سامادوفا، مؤخراً معرض بعنوان " The Sound of a Woman. Traditions, Elegance and Fashion in the Caucasus and beyond" في العاصمة الأذربيجانية باكو، وهو يتمحور حول غطاء الرأس الوطني الخاص بالنساء بأذربيجان، الذي يُعرف بـ"الكيلاغايي".
وأثناء تحضيرها للمعرض، أشارت سامادوفا أن عائلتها كانت مصدر إلهام لها، وبالأخص جدتها التي كانت تجمع ما بين الفساتين الحديثة الطراز مع غطاء الرأس التقليدي، وفقاً لما قالته.
وأثناء حديثها عن غطاء الرأس التقليدي، قالت سامادوفا لموقع CNN بالعربية، إن هناك عدة سمات تميز "الكيلاغايي" عن أغطية الرأس الأخرى الشائعة في البلاد.
View this post on Instagram
Novruz - yenilənmə və təravətlənmə bayramıdır! “Qadının Sədası. Qafqazda və onun hüdudlarından kənarda ənənə, dəb və zəriflik” sərgisində nadir milli ləçəklərlə yanaşı, Böyük İpək Yolunun toxuculuq məmulatlarını da görə bilərsiniz. Eyni zamanda, Qafqazda ipəkçilik tarixi və kəlağayılərin hazırlanması haqqında məlumat əldə edə bilərsiniz. . . Novruz həftənin iş saatları: Həftə içi 13:00 - 20:00 Şənbə və Bazar 11:00 - 20:00 . . Bayram günlərində “1+1=1” (2 bilet 1 bilet qiymətinə) endirim aksiyası mövcuddur. . . #баку #азербайджан #ичеришехер #kelaghayi2019 #арт #baku #baki #aztagram #miproject #milli_irsimiz#aztagram #icherisheher
ويُصنع "الكيلاغايي" على سبيل المثال من الحرير، كما تتقيد زخارفها بعدة قوانين، فإما أن يزين صانعها أطراف القماش فقط، أو يزين القماش بأكمله.
ويتميز "الكيلاغايي" المصنوع يدوياً بكونه غير متناسق بعض الشيء، ولكل قطعة شائبة صغيرة تجعل كل واحدة منها مميزة وفريدة عن الأخرى.
ومع أن المرء قد يظن أنه ليس هناك الكثير من الجهد المبذول أثناء الطباعة على الأقمشة، إلا أنها تتضمن الكثير من الجوانب التي تستغرق وقتاً لتعلمها وإتقانها.
View this post on Instagram
Новруз - это праздник обновления и преобразования! На выставке “Звучание Женщины. Традиция, мода и элегантность на Кавказе и за его пределами” можно не только увидеть редчайшие национальные платки и текстиль, но и узнать об истории шелководства на Кавказе и возрождении народного ремесла изготовления шелковых платков келагаи. . . Праздничные часы работы: будние дни - с 13:00 до 20:00 суббота и воскресенье - с с 11:00 до 20:00 . . В дни праздников также действует скидка “1+1=1” (2 билета по цене 1) . . #баку #азербайджан #ичеришехер #kelaghayi2019 #арт #baku #baki #aztagram #miproject #milli_irsimiz#aztagram #icherisheher
وقالت سامادوفا: "لقرون، كان الحرفيون التقليديون التقليديون يكررون تصاميم أجدادهم، ويستخدمون القوالب التي استخدمها أجدادهم الكبار. وتتراوح أعمار بعضها من 400 إلى 600 عام".
واستُخدم غطاء الرأس التقليدي في العديد من المناسبات، وكانت هناك تعليمات محددة لكيفية ارتدائها بما يتفق مع طبيعة المناسبة.
وعلى سبيل المثال، تخصص الألوان الفاتحة من "الكيلاغايي" للفتيات غير المتزوجات، بينما تستطيع العروسة فقط ارتداء اللون الأحمر.
وتلتزم قرية باسكال بأذربيجان بتقاليد قديمة تتضمن لف المولود الأول في "الكيلاغايي" التي ترتديها العروس يوم زفافها، لكي تربطها حول خصرها لاحقاً لتسريع عملية الشفاء من الحمل.
وقالت سامادوفا أيضاً إن تكرار طرف غطاء الرأس مرتين يعني أن المرأة التي ترتديه قد فقدت 2 من أفراد عائلتها في وقت قصير.
وأما الأرامل الشابات، فهن يرتدين أغطية الرأس التي تتزين بالأهلة لترمز أنهن بمثابة "قمر بدون نجم"، أي بدون الزوج الراحل.
واختلفت أنماط "الكيلاغايي" باختلاف مناطق أذربيجان، ولكن لم تقتصر الاختلافات على ذلك فقط، بل على طرق ارتداء النساء لها أيضاً.
View this post on Instagram
Novruz is a holiday of renewal and transformation! “The Sound of a Woman. Tradition, Fashion and Elegance in the Caucasus and beyond” exhibition not only offers the rarest national scarves and textiles, but also narrates about the history of sericulture in the Caucasus and the revival of the national headscarf Kelaghayi . . Festive hours: weekdays from 13:00 to 20:00 Saturday and Sunday from 11:00 to 20:00 . . Holiday discount “1 + 1 = 1” (2 tickets for the price of 1) . . #kelaghayi2019 #art #baku #baki#aztagram #miproject #milli_irsimiz#aztagram #icherisheher @zubisou @icherisheher_living_history
وتنتشر الـ"الكيلاغايي" خارج حدود أذربيجان أيضاً، إذ تتواجد أمثلة منها في متاحف في داغستان، وشمال إيران، وآسيا الوسطى، وأكّدت سامادوفا قائلةً إن "الكيلاغايي" هو "منتج من التبادل الثقافي والتجارة، وهي تستمر في كونها كذلك".