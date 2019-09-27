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أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) – قد يتساءل البعض عما يجب على السائحات ارتداءه عند زيارتهن للسعودية بعد إعلان المملكة البدء بفتح التأشيرات السياحية الجديدة لاستقطاب وتنشيط هذا القطاع في المملكة.

قال رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، أحمد الخطيب، خلال مقابلة مع رويترز، إن السائحات الأجنبيات، لسن "ملزمات" بارتداء العباءات المفروضة على النساء السعوديات، لافتاً إلى أنها ستكون "اختيارية"، ولكن سيتم توضيح اللباس الواجب ارتداؤه عند التقديم على التأشيرة.

ولفت الخطيب إلى أن بلاده لديها ثقافة، كما أنهم يؤمنون بأن الزوار سيحترمون هذه الثقافة، مضيفاً أن الملابس عليها أن تكون "محتشمة" وسيكون ذلك "واضحاً للغاية".

وكانت التأشيرات الصادرة للدخول إلى السعودية تقتصر على تأشيرات الحج والعمرة أو التأشيرات الصادرة لرجال الأعمال أو العمال الوافدين.

وبإمكان النساء اللواتي يرافقهن أحد أقربائهم الذكور، القيام بالعمرة، من خلال هذه التأشيرة، كما أنه وعند التقديم للتأشيرات بشكل عام، لن يضطر مقدم الطلب ذكر ديانته، إلا أن غير المسلمين لن يسمح لهم بزيارة مكة والمدينة.

وسيستطيع السياح، البقاء في المملكة لمدة 90 يوماً خلال السنة التي يسمح لهم فيها بزيارة السعودية، ويمكنهم الدخول إلى البلاد عدة مرات. وستكون التأشيرة صالحة لمدة عام من تاريخ صدورها، بحسب الصحف السعودية.