تبدأ اليوم.. تفاصيل التأشيرة السياحية السعودية الجديدة

السعودية تهدف إلى مضاعفة عدد مواقع التراث العالمي بالعام 2030

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تبدأ المملكة العربية السعودية، الجمعة، بمنح تأشيرات سياحية جديدة بتسهيلات من شأنها تشجيع وتعزيز موقع المملكة السياحي والذي ينعكس على عجلة النمو الاقتصادي بالبلاد إيجابا.

وفيما يلي أبرز مميزاتها:

1- قيمتها 440 ريالا (نحو 117 دولارا)

2- يستغرق إصدارها ما بين 5 و30 دقيقة وتمنح عبر المنصة الالكترونية أو عند الوصول

3- صالحة لغاية عام واحد من تاريخ الإصدار

4- تمنح لمن بلغ الـ18 من عمره أما لمن دون ذلك فيشترط وجود ولي أمر.

5- الديانة غير مشروطة

6- تمنح فترة إقامة لمدة 90 يوما في العام الواحد.

وفقا لتقرير صادر عن مركز المعلومات والأبحاث السياحية التابع للهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، فإن حركة السياحة الوافدة إلى السعودية شهدت ارتفاعاً خلال الشهرين الماضيين، حيث بلغ إجمالي الرحلات السياحية لشهري يوليو وأغسطس من العام 2019 واللذين تزامنا مع فترة إجازة الصيف وموسم الحج- نحو 3.2 مليون مسافر، مقارنة بـ 3 مليون للفترة ذاتها من العام 2018.

ولفت التقرير إلى أن "السياح الوافدين قضوا داخل مدن المملكة ما يزيد عن 56 مليون ليلة سياحية خلال الشهرين الماضيين، مقابل 52.9 مليون ليلة للعام الماضي عن الفترة ذاتها، حيث أنفقوا خلالها ما يقارب 36.2 مليار ريال مقارنة بـ 33 مليار في 2018".