بدلاً من الوجبات الخفيفة.. آلة بيع تقدم قطع فنية مقابل 600 دولار

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- هل ترغب بتجرية حظك مع جهاز بيع آلي يقدم أعمال فنية عشوائية مقابل 640 دولار تقريباً؟

إن أحدث تركيب فني للفنان البريطاني رايان غاندر موجود في معرض "Taro Nasu" في لندن كجزء من معرض "Frieze" الفني السنوي الذي يأخذ محله في حديقة "ريجينت" بالمدينة، وهي عبارة عن آلة بيع.

تركيب فني للفنان البريطاني رايان غاندر بعنوان "Time Well Spent". وهو عبارة عن آلة بيع تبيع قطع فنية.

وتتضمن الآلة على 125 غرض، بما في ذلك حجارة قام غاندر بجمعها مع أطفاله، إضافةً إلى نسخ من بعض الساعات الرقمية الأكثر استخداماً، والمعروفة بأسعارها المعقولة.

تركيب فني للفنان البريطاني رايان غاندر بعنوان "Time Well Spent". وهو عبارة عن آلة بيع تبيع قطع فنية.

والساعات غير حقيقية، بل هي مصبوبات تحاكي الساعات الأصلية، وهي مصنوعة من مادة "jesmonite" التي تتميز بقدرتها على محاكاة أي بنية.

وتتضمن الآلة أيضاً مصبوبات تحاكي شكل النقود، وبطاقة مفتاح لغرفة فندقية في الفندق الذي يقيم فيه الفنان طوال فترة المعرض.

وتُعد الآلة، والتي تقبل الدفع عن طريق البطاقات، جزءاً من تركيب فني يُدعى "Time Well Spent".

وقال البريطاني إن التركيب الفني يتعلق باقتصاديات الوقت، وشرح غاندر ذلك خلال مقابلة عبر الهاتف قائلاً: "أنا مهتم جداً بالطريقة التي نفهم بها الوقت، وكيف أعادت الطريقة التي يتغير به العالم من حولنا فهمنا للوقت".

وأشار الفنان إلى مقولة قديمة "غير صحيحة تماماً" بالنسبة إليه، وهي أن "الوقت يعني المال".

تركيب فني للفنان البريطاني رايان غاندر بعنوان "Time Well Spent". وهو عبارة عن آلة بيع تبيع قطع فنية.

وشرح الفنان أن اهتمامنا يعني المال، فهناك "وفرة في المعلومات، ونقص في الانتباه"، مضيفاً إلى أنه أدرك على مدار الأعوام الخمسة الماضية أن "وقتنا وانتباهنا هما أعظم ما نملك".

وأما الجزء المتبقي من التركيب، فهو يتضمن لوحات فنية ونسخة من رواية " If on a Winter's Night a Traveler" من عام 1979 للكاتب الإيطالي إيتالو كالفينو.

تركيب فني للفنان البريطاني رايان غاندر بعنوان "Time Well Spent". وهو عبارة عن آلة بيع تبيع قطع فنية.

وأعاد غاندر كتابة الرواية باستخدام خط من تصميمه، ولا يمكن لأحد قرائته، وتم استبدال الحروف بأشكال الحجارة التي يمكن للمرء الحصول عليها من آلة البيع.

وقال الفنان: "يبلغ عمر هذه الحجارة ملايين الأعوام، وتختلف كل واحدة منها عن الأخرى. وجمعتها في الشاطئ مع أطفالي، ثم قمنا بتصميم خط باستخدام أشكال الحجارة".

وتحتوي إحدى الحجارة في آلة البيع على ماسة، ورغم ذلك، إلا أن الفنان امتنع عن وصفها بأنها العنصر الأكثر قيمة، فقال: "يعتمد ذلك على كيفية تعريف القيمة، وعن وجهة نظرك".

ويرى الفنان أنه قد يكون هناك شخص مهتم بالماسة، بينما سيكون شخص مختلف مهتماً بحجر فريد استغرق الأمر 500 مليون عام لتكوينه.

وأشار البريطاني إلى أن تركيبه الفني ليس مصنوعاً لجذب نوع واحد من الأشخاص، إذ أنه "واحد من تلك الأشياء التي تبدأ من مكان واحد لتنتهي في ملايين من الأماكن"، حسب ما قاله.

ويشكل ذلك الأمر برأيه "هدف الأعمال الفنية الجيدة".

وسيكون التركيب الفني "Time Well Spent" موجوداً في معرض "Taro Nasu" في لندن إلى 6 أكتوبر/تشرين الأول من عام 2019.