"صلابة واضحة".. صور تبرز عمارة دبي المميزة بالأبيض والأسود

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تتميز العمارة في إمارة دبي بأسلوبها الخاص والذي يجذب فئات عديدة من المصورين سواء أكانوا هواةً أو محترفين. وفي هذا المشروع، والذي عُرض خلال فعاليات النسخة الرابعة للمهرجان الدولي للتصوير "إكسبوجر" بإمارة الشارقة، يسلّط المصور الضوء على التفاصيل المذهلة للهندسة المعمارية في دبي ودولة الإمارات العربية المتحدة.

ويقول المصور الهندي، الحائز على عدد من الجوائز، ساجين ساسيدهاران، والذي يتخذ من دبي مقراً له، إنه لم يخطط لمشروعه بعنوان "Uncluttered sobriety"، أو "صلابة واضحة" مسبقاً، بل كان مجرد سلسلة من أفضل الصور التي التقطها خلال السنوات الثلاث الماضية في دبي وإمارات أخرى. وتعكس الصور ضمن السلسة أسلوبه المميز والخاص بالتقاط الحد الأدنى من التكوين والمعالجة بتقنية فريدة من نوعها تبرز النتيجة النهائية بطريقة صافية وواضحة، مما جعل صوره محط الأنظار خلال مهرجان التصوير "إكسبوجر".

وبالنسبة إلى ساسيدهاران، يمثل التصوير الفوتوغرافي المعماري أكثر من مجرد التقاط صورة لبناء جميل، إذ يطبق رؤيته الخاصة لابتكار عمل فني من الصورة.

ويوضح ساسيدهاران أنه يقوم بالتقاط الصور للمناظر الطبيعية والبحرية أيضاً، ولكن التصوير الفوتوغرافي للهندسة المعمارية هو نوع التصوير المفضل لديه، فهو يهتم بأدق التفاصيل، ويتيح للمصور فرصة تناول بناء واحد من عدة زوايا مختلفة بطريقة فريدة من نوعها.

ويشرح ساسيدهاران منظوره قائلاً :"عندما أتطلع إلى بناءٍ كموضوع، أبحث فيه عن الأشكال، والخطوط، والأنماط، والظلال، وأحاول إيجاد إيقاع في هيكله".

واختار ساسيدهاران التقاط عدة صور لبرج خليفة، المنافس الأبرز لمعالم دبي، باعتباره واحداً من أشهر المباني في العالم، فهو ببساطة أطول مبنى في العالم، لذا يصعب الحصول على صورة تحتوي هيكله بأكمله.

ويوضح ساسيدهاران أنه "عندما نفكر في التقاط صورة لبرج خليفة، فأول ما يتبادر إلى أذهاننا هو طوله الذي يتيح الفرصة للمصور أن يلتقط الصور له من أي مكان. ولكونه الأطول، فهو يبرز بين المباني الأخرى القريبة منه".

ويرى ساسيدهاران أن برج خليفة يستمد سحره عندما يعكس هيكله الخارجي أشعة الشمس وقت الشروق أو الغروب. ويمثل هذا المزيج من الضوء المنخفض على هيكل البرج لقطته المفضلة.

ويحاول ساسيدهاران البحث عن العمارة التي تناسب أسلوب عمله. ولكونه مقيم في دبي، فقد شاهد عدد كبير من المباني الرائعة والشهيرة.

وإلى جانب برج خليفة، التقط ساسيدهاران الصور لأبرز الهياكل والجسور في دبي، ومن بين أبرزها جسر الميدان، وجسر التسامح، وحلبة دبي أوتودروم.

"جسر التسامح" في دبي

وتمثل سلسلة "صلابة واضحة" مجموعة من صور الفنون الجميلة التي تعكس التصور الوهمي للفنان. ويكمن الهدف الرئيسي لهذه السلسلة في إيجاد اللحظات الهادئة ومنحها طاقة قوية من خلال عدسته التي تجسد وهماً خاطفاً يقسم الماضي والمستقبل اللانهائي.

ويوضح ساسيدهاران أن استخدامه لتقنية الأبيض والأسود تساعد على نقل رؤيته بطريقة تعبيرية أكثر إلى المشاهد، إذ يساعد نمط المعالجة الخاص به على إبراز الزوايا الأصلية، والخطوط العريضة، والتناقضات القوية التي تشكل أجواء من السحر و الغموض. ويحقق استخدام التباين القوي في اللقطات وضوحاً معبّراً يكشف التفاصيل المذهلة للهندسة المعمارية التي تثير استجابة عاطفية لدى المشاهد.

"جسر الميدان" في دبي

وتشتهر دبي بأفقها المذهل من ناطحات السحاب الشاهقة، والتي يكسر عدد منها الرقم القياسي بشكل أو بآخر. وهي إحدى المواقع القليلة في العالم التي تشجع العمارة الأيقونية وتتابعها بنشاط.

ويرى ساسيدهاران أن العمارة في دبي تعكس العديد من الجوانب الاجتماعية والثقافية للمجتمع، إذ تعكس العمارة الحديثة رفاهية المجتمع والقيم الاجتماعية والثقافية المعاصرة.

ويقول ساسيدهاران إن المعالجة اللاحقة تلعب دوراً كبيراً في نفخ الحياة بالصور، إذ هناك الكثير مما يجب العمل عليه بعد كبس زر آلة التصوير. وخلال السنوات القليلة الماضية، عمل ساسيدهاران، من خلال التجربة، على تحسين النمط الذي يستخدمه أثناء معالجة صوره والذي ينعكس في كل عمل فني يقوم به.