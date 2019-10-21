اكتشاف أقدم لؤلؤة في العالم بالإمارات تعود للعصر الحجري

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- شكل صيد اللؤلؤ الدعامة الأساسية لاقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة منذ آلاف السنوات.

وعثر علماء الآثار في دائرة الثقافة والسياحة بأبوظبي على "أقدم" لؤلؤة في العالم في جزيرة مروح، قبالة سواحل أبوظبي، بحسب ما نشرته وكالة الأنباء الإماراتية "وام".

وتعود القطعة الأثرية التي سميت بـ"لؤلؤة أبوظبي" إلى العصر الحجري الحديث في الفترة ما بين 5800-5600 قبل الميلاد، لتكون بذلك أقدم من اللؤلؤة التي اكتشفت في إمارة أم القوين سابقاً، التي تعود إلى الحقبة الزمنية ذاتها.

وأشار الخبراء إلى أنه من الممكن أن تكون اللؤلؤة قد استخدمت في عمليات التبادل التجاري مع بلاد الرافدين (العراق)، كما أن الاكتشاف الأثري لم يقتصر على اللؤلؤة فحسب، بل ضم أيضاً بعض الأعمال الأثرية، مثل جرة خزفية مستوردة وخرز مصنوع من الحجر والمحار والأصداف البحرية وغيرها من الأشياء.

وسيتم عرض اللؤلؤة المعارة من مجموعة مقتنيات متحف زايد الوطني ضمن معرض "10 آلاف عام من الرفاهية"، الذي سيقام في متحف اللوفر بأبوظبي من 30 أكتوبر 2019 وحتى 18 فبراير 2020.