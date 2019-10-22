دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- قد يختلف عشاق رياضة كرة القدم على العديد من الأمور، مثل أفضل فريق رياضي أو مدرب أو حتى لاعب، ولكن من المؤكد أن شعورهم بالولاء للكرة وكل شيء متعلق بها، غير قابل للنقاش.

وتكشف المتاجر والفرق الرياضية سنوياً عن العديد من قمصان اللعب المميزة لكل فريق، ويتجه المشجعون إلى الأسواق لشراء القمصان التي قد تتراوح أسعارها بين 50 و100 دولار، بينما قد يفضل آخرون شراء أحد القمصان الأصلية القديمة بالمبلغ ذاته أو أعلى.

بداية مشروع Retrosportif

وكبر عشق البريطاني كريس هانتلي لكرة القدم، وكبر أيضاً اهتمامه في تجميع القمصان الرياضية لفريقه المفضل، ما دفعه للتوسع والحصول على القمصان الرياضية لمختلف الفرق البريطانية والعالمية.

واستذكر هانتلي اللحظة التي أشعلت فتيل مشروع "Retrosportif" في دبي، قائلاً إن فكرة بيع القمصان التي جمعها بدأت بعد أن سأله أحد أصدقائه عن المكان الذي اشترى منه القميص الذي كان يرتديه لأحد المباريات، لذا قرّر منذ تلك اللحظة القيام بجمع القمصان الرياضية القديمة منذ التسعينيات وبيعها.

أما فيما يتعلق باختلاف التصاميم الحديثة والقديمة، فرأى هانتلي، أن التصاميم القديمة كانت تحمل "طابعاً مختلفاً"، مشيراً إلى أنها كانت مميزة ومختلفة.