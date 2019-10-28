مصور يسلط الضوء على الأقليات الدينية بباكستان.. ما القصة وراء أعماله؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قبل عدة سنوات من ولادته، كان والد المصور الباكستاني، مُبين أنصاري، مصاباً بداء السّل. وبعد عمليته الجراحية، طلب الأطباء كيسين من الدم، فصيله O+، بهدف أن يبقى والد أنصاري على قيد الحياة.

ولحسن الحظ، كان صديق والده الحميم، روني، وهو مسيحي الديانة، قد تبرع بالدم المطلوب، الذي كان سبباً في نجاة المريض. وبعد هذه الحادثة، نشأ أنصاري مؤمناً أنه مهما اختلفت معتقدات الشخص أو إيمانه أو حتى عقيدته، سيظل الدم واحداً.

وبدوره، قرر أنصاري أن يعمل على سلسلة فوتوغرافية، في كتاب "White in Flag"، تسعى إلى تسليط الضوء على الأقليات الدينية بالبلاد.

وحول سبب تسمية الكتاب، قال أنصاري في حديثه مع موقع CNN بالعربية: "الأخضر في علم باكستان مخصص للمسلمين، بينما يشير اللون الأبيض إلى غير المسلمين. أردت أن أبرز وأحتفل بنسيج المجتمع".

ورغم أن الكتاب قد نُشر منذ حوالي عامين، إلّا أن أنصاري لا يزال يلتقط صوراً تتمحور حول الأقليات الدينية بباكستان، إذ استخدم عدسة كاميرته لرصد أماكن العبادة، والمهرجانات، والأحداث المختلفة.

ولم يخل عمل أنصاري من التحديات، أكبرها هو كسب الإذن للتصوير وثقة الأشخاص، بالإضافة إلى السفر كثيراً بسبب توزع هذه المجتمعات عبر البلاد. وبدوره، أوضح المصور: "رغم نشر الكتاب، إلّا أنني أشعر بأني لم أحقق الإنصاف الكامل للموضوع".

ووراء كل صورة، يحاول أنصاري تذكير القراء، بحقوق الأقليات الدينية بالبلاد وحرية العبادة.

ما هي الأقليات الدينية الموجودة في باكستان؟

الهندوس

السيخ

المسيحيون

البوذيون

البهائيون

البارسيون

يُذكر أن المصور الباكستاني قد شارك في المهرجان الدولي للتصوير "اكسبوجر" بالشارقة، حيث عرض 54 صورة من جميع أنحاء العالم.

واليوم، يعمل على إكمال سلسلة كتابه الأول "Dharkan: The Heartbeat of a Nation"، الذي صدر في عام 2014. وفي حال يراودك الفضول حول هذا الكتاب، فسيسلط الضوء على صور شخصيات بارزة ومشهورة بباكستان، بالإضافة إلى أبطال غير معروفين.