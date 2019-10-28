هذا ما يحصل عندما تمتلئ شوارع القاهرة براقصات الباليه

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- يحب الفوضى بكل أشكالها، ويميل إلى تخليد الذكريات واللحظات العاطفية.. وبضغطة زر، يأسر المصور البلجيكي والبرتغالي، كزافييه بورتيلا، الضجيج الذي حوله بإطار صورة واحدة.

وإذا تمعنت في صور بورتيلا، فستجد صعوبة، للوهلة الأولى، في استيعاب ومعرفة أي من أجزائها هو انعكاس للشارع الذي التقطه بعدسة كاميرته.

قد تتركك هذه الصور في حيرة من أمرك، ولكنك ستنبهر حتماً بسلسلة "The Upside Down Glow"، وبألوانها المتوهجة، التي تتراوح بين تدرجات الأسود والأزرق والبنفسجي.

استوحيت هذه السلسلة الفوتوغرافية من مسلسل تلفزيوني، يُعرف باسم "Stranger Things".. وبعد أن كان يعمل المصور على إنشاء صور لمشروعه "Glow"، أي "التوهج"، لاحظ بورتيلا أن غالبية صوره قد التقطت من انعكاس بركة مياه.

وطريقة التصوير هذه قد جعلت الأمر صعباً لتحديد ما إذا كانت الصورة الحقيقية هي في الجانب العلوي أو السفلي من الإطار. وبذلك، أطلق بورتيلا على سلسلته الفوتوغرافية الجديدة اسم "The Upside Down Glow".

وعلى مدار ثلاث سنوات، سافر المصور البلجيكي والبرتغالي إلى بلاد عديدة، بغية التقاط صور جديدة وإضافتها إلى مشروعه الفوتوغرافي، أبرزها: طوكيو، وهونغ كونغ، ونيويورك.

وقال بورتيلا لموقع CNN بالعربية إن العناصر التي يحرص على التركيز عليها هي: "الأضواء.. التوهج في هذه المدن ليلاً، وخصوصاً أن عنصر الإضاءة بتلك المواقع هو أمر مهم للغاية، أريد لصوري أن تشبه القصص اليابانية المصورة، المعروفة باسم مانغا".

وإذا قمت بزيارة هونغ كونغ أو طوكيو، فبالطبع لن تجدها بلون وردي أو أزرق، ولكن هذا هو الطابع الذي تتركه المدن بداخلك، وتجعلك تشعر به.

ورغم أن السلسلة تتألف من 9 صور فقط، إلا أنها لاقت إعجاب العديد من الأشخاص، أكثر من سلسلته الفوتوغرافية المكتملة "Glow".

ولا يريد المصور البلجيكي والبرتغالي أن تبقى أعماله محصورة على جهاز الحاسوب الخاص به. وبدوره، يحرص بورتيلا على القيام بالمزيد من المعارض الفوتوغرافية حول العالم.