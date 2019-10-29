صور تعكس تطور مكة في السعودية خلال 10 أعوام.. كيف ازدهرت البلاد؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- مبان جديدة، وعمارات مشيدّة، وأراض لم تعد قاحلة.. إذا عدت بالزمن إلى قبل حوالي 10 أعوام، هل كنت ستتخيل وقوع مثل هذا التغيير الكبير في بلادك؟

مرور 10 أعوام يعني أن الكثير والكثير قد تغيّر، سواء من ناحية التطور العمراني أو الحضاري، وهو الوقت الذي لا يلاحظ بعض الأشخاص مروره إلّا عند رؤية صور تعكس هذا الازدهار.

ويميل المصور الفوتوغرافي السعودي محمد البستاني إلى التقاط صور لتصاميم المباني في شتى الأماكن بالمملكة العربية السعودية. وبعد أن شهد بدايات تطوير مكة والمنطقة المركزية والحرم المكي، قرر البستاني أن ترافقه عدسة كاميرته في رحلة زمنية، لتوثيق مراحل هذا التطور السريع، خلال 10 أعوام.

ما هي بعض الأماكن التي وثقها المصور السعودي، محمد البستاني، خلال 10 سنوات؟

الغزة

شعب عامر

جبل الكعبة

طريق ام القرى

وبدءاً من جبل الكعبة إلى شعب عامر، يسعى المصور السعودي إلى إبراز الأعمال التي أُنجزت خلال مدة قصيرة، مع توثيق المراحل الزمنية للتطور الحضاري والعمراني في مكة.

وإذا كان يراودك الفضول حول أحد هذه الأماكن، فحي الغزة، وهو أحد الأحياء المجاورة للحرم المكي، كان يحتوي على العديد من الفنادق والأسواق الشعبية القديمة. وخلال 10 أعوام، تحول إلى ساحات للمسجد الحرام ومواقف النقل العام.

وفي حديث المصور السعودي مع موقع CNN بالعربية، قال البستاني إن تطور هذه الأماكن خلال 10 سنوات يتمتع بـ"أثر عظيم في التنظيم، وتقديم الراحة لسكان وقاصدي مكة المكرمة".

ولم يخل عمل البستاني من التحديات.. فبعد إحداث تغيير كبير ببعض المناطق، أصبح صعباً أن يُعاد المشهد لاختلاف الزاوية. ورغم انتظاره سنوات عديدة لالتقاط صورة واحدة، إلّا أن النتيجة "ممتعة ومختلفة"، على حد قوله.

ويُذكر أن البستاني، وهو متخصص بالتصوير المعماري، يميل إلى توثيق مدينة مكة من جوانب عديدة، مثل رصد المعتمرين، والحجاج، وتوثيق موسمي الحج والعمرة.