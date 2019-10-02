في السعودية.. مشهد نادر حدث وتلاشى خلال 20 دقيقة فقط

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- في مشهد فريد من نوعه وخاطف للأنظار.. قرر المصور السعودي، محمد البستاني، أن ينتهز الفرصة ليرصد برج الساعة في المملكة العربية السعودية، ويحتفظ به في ذاكرة كاميرته.

ويبلغ ارتفاع برج الساعة، الذي يقع في مكة المكرمة، حوالي 601 متر. والتقط المصور السعودي صوراً عديدة تظهر البرج، وهو يعانق السحب، في مشهد يندر حدوثه.

وعادة ما تكون أجواء الطقس في مكة المكرمة متقلبة ومتغيرة. وبالنسبة لهذه الصور، فقد التقطها البستاني قبل موسم الشتاء بالبلاد. وبالتالي، من النادر جداً حدوث مشهد كهذا في السعودية، بحسب ما أوضحه المصور.

وأثناء حديثه مع موقع CNN بالعربية، قال البستاني إن أحد التحديات التي واجهها هو اختيار الزاوية الصحيحة، بالإضافة إلى أخذ الوقت بعين الاعتبار، لعدم تلاشي السحاب قبل تصويرها.

ولم يستغرق هذا المشهد، الذي أثار إعجاب وانبهار العديد من متابعي أعمال المصور، أكثر من 20 دقيقة، بدءاً من تجمع السحاب إلى تلاشيها.

ويُذكر أن البستاني، وهو متخصص بالتصوير المعماري، يميل إلى توثيق مدينة مكة المكرمة من جوانب عديدة، مثل رصد المعتمرين والحجاج وتوثيق موسمي الحج والعمرة.

وبعد أن وثق المصور أماكن عديدة بمكة المكرمة منذ حوالي 10 أعوام، يعمل اليوم على زيارة هذه المناطق مرة أخرى ورصدها مجدداً، ليجمعها نهاية في صورة واحدة. بدوره، يسعى البستاني إلى تسليط الضوء على التطورات الواقعة خلال هذه الفترة.