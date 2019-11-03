يسمى بقصر السعادة.. ولكن ما سبب انتحار صاحبه داخله؟

يمنح الكتاب الجديد، لمصممة فساتين الملكة إليزابيث، أنجيلا كيلي، صوراً نادرة لإطلالات الملكة البريطانية خلف الكواليس، كما أنه يسلط الضوء على بعض المواقف التي حصلت مع الملكة بعيداً عن الإعلام.