دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- من النادر أن نرى المشاهير العالميين بأزياء تمثل الثقافة والهوية العربية، وبالتحديد الثقافة الخليجية، إذ يمكن أن يرتدي المشاهير، في بعض الأحيان، الملابس التقليدية خلال زيارتهم السياحية للتعبير عن حبهم لثقافة البلد الذي يستضيفهم. ولكن، في هذا المشروع الفني، تدمج الملصقات المشاهير العالميين مع أزياء وخلفيات من بلدان خليجية لتحولهم إلى شخصيات خليجية بطريقة واقعية للغاية.

مغنية الراب الشهيرة نيكي ميناج بالعباءة والحجاب

وبدأ مصمم الغرافيك وفنان الغرافيتي الإماراتي، أحمد المهري، التصميم كهواية في عام 2006 حتى عام 2013، عندما شرع في توسيع تصاميمه بإطلاق العنان لمخيلته وتجربة أفكار جديدة، ونجح في دمج شخصيات حقيقية داخل واقع خيالي، لتبدو مقنعة وحقيقية لكل من يشاهدها.

مغني الراب الأمريكي جاي زي بالكندورة ويغطي رأسه بالغترة والعقال

واستمد المهري الإلهام من نجوم الهيب هوب المفضلين لديه، أمثال كالفن كوردوزار الشهير بـ"سنوب دوغ"، وأوشيا جاكسون الشهير بـ "آيس كيوب". ونشأ المهري على سماع الموسيقى الخليجية، مما جعله يتخيل الثقافتين معاً، أي الخليجية والغربية، إذا ما تواجدتا في المكان والزمان ذاته.

وتتمتع كل واحدة من الثقافتين بروحها الخاصة، لذلك يتصور المهري في هذه الملصقات "دمج الثقافتين المختلفتين معاً".

الممثل الأمريكي الشهير ومغني الراب ويل سميث بالزي الإماراتي

وركز المهري في مشروعه المستمر أيضاً على أبطال المسلسلات الأمريكية والأفلام الهوليوودية، أمثال ويل سميث، وليوناردو دي كابريو، التي تحمل، من وجهة نظره، بعض صفات وسلوكيات مجتمعنا العربي مثل الشهامة، والشجاعة، وكرم الضيافة.

ويعتز المهري بهويته العربية والإماراتية، لذا يتخيل في مشروعه كيف سيبدو المشاهير العالميين، إذا كانوا يعيشون على أرض دولة الإمارات العربية المتحدة أو في بلدان خليجية أخرى. واستعان المهري بمعظم صور مشاهير الخليج، والثقافات، والتراث الخليجي العربي، كالملابس التقليدية.

المغني الأمريكي الشهير برونو مارس يعزف على العود ويرتدي الزي السعودي

ويختار المهري شخصيات مشروعه بناءاً على شهرتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، ومن خلال شهرة أعمالهم الغنائية أو الفنية. كما يستعين برأي متابعيه عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي، ومن ثم ينظر المهري في ما إذا كانت الشخصية تتوافق مع معايير تخيلاته.

مغني الهيب هوب الشهير كانييه ويست بالزي العماني

وبشكل عام، يهدف المهري إلى ترجمة ما يتخيله ويحولها إلى تصاميم غرافيكية، ويستعين في تصاميمه بالبرامج التلفزيونية الخليجية، والمطربين العرب، ليستبدلهم بالمشاهير العالميين.

مغني الهيب هوب الشهير سنوب دوغ في دور المطرب فريد الأطرش

والجدير بالذكر، أن تصميمه الغرافيكي لمغني الهيب هوب الأمريكي سنوب دوغ، في هيئة المطرب والموسيقار الراحل فريد الأطرش، بعنوان "سنوب الأطرش"، لاقى انتشاراً واسعاً على موقع "انستغرام"، وشارك سنوب دوغ التصميم، بواسطة خاصية "القصة"، على صفحته الرسمية "انستغرام".

المغني الأمريكي كريس براون بالزي الإماراتي

ويوضح المهري أن هناك بعض التصاميم التي لا تلقى استحسان بعض متابعيه، فعلى سبيل المثال، تصميمه الأخير للمغني الأمريكي كريس براون لاقى تعليقات سلبية، بسبب سوء معاملة براون والاعتداء على مغنية البوب الشهيرة ريانا في عام 2009.

مغني الراب والممثل الأمريكي المعروف آيس كيوب بصحبة المطرب السعودي عبد المجيد عبد الله

وإجمالاً، تثير تصاميم المهري إعجاب متابعيه على موقع "انستغرام"، كما يستغرب البعض من كونها تبدو واقعية للغاية.