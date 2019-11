أعجوبة قديمة ولكن بطابع عصري في دبي بجسر "حدائق بابل" المعلق

View this post on Instagram

Repost @dubaimediaoffice . مشروع الحديقة المعلقة، عبارة عن جسر جديد للمشاة، بطول 380 متراً، وارتفاع 60 متراً، ومساحة 3422 متراً مربعاً، ويتميز بتصميمه العصري الفريد، وسيكون وجهة سياحية جديدة تضاف إلى سجل #دبي . . . Sky Garden promises to be a new tourist destination for residents and visitors. The bridge, which connects many of the city's landmarks along the shores of Dubai Creek, has a green environment extending along the bridge together with multi-level lanes for cycling and running.