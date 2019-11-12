نادي يوفنتوس يثير "ضجة" على مواقع التواصل بملابسه الجديدة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- كشف نادي كرة القدم الإيطالي الشهير، يوفنتوس، عن تعاونه الأول مع علامة أزياء الشارع "Palace"، ويبدو أن أصداء الزي الجديد تضاهي أصداء علامات الأزياء الكبرى.

واستعان النادي بإطلاق مجموعته من الملابس الجديدة بمنصاته عبر وسائل التواصل الاجتماعي لإثارة ضجة حول مجموعة أزياء الشارع الحصرية، وفي حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "انستغرام"، تعمّد النادي إثارة الفضول بنشر لقطات للاعبين الذين وصلوا لمباراتهم أمام نادي جنوى في حلة جديد.

وبعد ذلك جاء الكشف الكبير عن القميص "الرابع" الجديد، وعادةً ما تنتج الأندية 3 تصاميم فقط خلال كل موسم، ويتميز التصميم بشعار "Palace x Adidas" فوق خطوط قميص يوفنتوس باللونين الأبيض والأسود.

وقال مؤسس علامة "Palace"، ليف تانجو إنه "بالنسبة لنا، لم يكن هناك العديد من الفرق التي أردنا العمل معها. وكان يوفنتوس على قمة القائمة. وبالنسبة لي، هم فقط أكثر فرق كرة القدم شهرة على الكوكب.

وأضاف تانجو :"لقد طلبوا منا أن نفعل شيئاً، واستمر كل شيء من هذا المنطلق. وقد أردنا حقاً أن نُحدث شيئاً ما على أرض الملعب، لقد كان حلمنا أن نصمم مجموعة من أجلهم".

بناء العلامة التجارية

قميص من تعاون نادي يوفنتوس مع علامة أزياء الشارع Palace

وبالنسبة ليوفنتوس، لم يكن التربع على عرش كرة القدم الإيطالية مشكلة، إذ يحتل الفريق صدارة الدوري الإيطالي، بعد فوزه باللقب لـ8 أعوام متتالية و 35 مرة في المجموع.

ولكن عندما يتعلق الأمر بتأسيس النادي كعلامة تجارية عالمية، خاصةً عندما يتواجه منافسون من عمالقة الرياضة الأمريكية، كعلامة فريق كرة القاعدة "نيويورك يانكيز"، والذي يزيّن شعاره الشهير الملابس في جميع أنحاء العالم، يصبح التنافس صعباً على الفريق الإيطالي.

ومع تنامي شعبية رياضة كرة القدم في جميع أنحاء آسيا وأمريكا الشمالية، فإن التدافع بين الأندية الكبرى لجذب جماهير جديدة هو أمر مربح للغاية، فكيف يمكن للنادي أن يحقق الانتقال من كونه علامة تجارية محلية إلى علامة تجارية عالمية؟

أعضاء فريق نادي يوفتنس بحلّتهم الجديدة

وأطلقت معظم الأندية الكبرى بالفعل استراتيجيات إعلامية جديدة عبر منصات التواصل الاجتماعي مثل "تويتر" و"يوتيوب" و "تيك توك" للتواصل مع المشجعين في جميع أنحاء العالم بلغاتهم الأم وإغراء المؤيدين غير العاديين. وأصبحت رحلات الفرق خارج أوروبا في جولاتٍ ترويجية طويلة قبل الموسم بمثابة أمر معتاد.

كما يساعد أيضاً توقيع النجوم البارزين الذين تتوفر لديهم عناصر الجاذبية العالمية والكمٍّ الهائل من المتابعين، مثل الاعب الشهير كريستيانو رونالدو، صاحب أعلى نسبة متابعة على موقع "انستغرام". ولكن يعمل يوفنتوس، والملقب بـ"السيدة العجوز"، ببطء وثبات نحو استراتيجية أكثر ثورية، ويبدو أن التعاون مع علامة "Palace" هو جزء من تلك الاستراتيجية.

الإطلالة الكاملة من تعاون يوفنتس وأديداس و Palace

وقال رئيس مسؤولي الإيرادات في نادي يوفنتوس، جورجيو ريتشي إن النادي "يتطلع إلى أن يتطور إلى علامة تجارية تُبقي كرة القدم في صميمها، ويُنظر إليها كمزود تجارب لجمهور متنوع".

ويرى ريتشي أن الشراكة مع علامة "Palace" التجارية هي إحدى ركائز الاستراتيجية الجديدة، مضيفاً: "نعلم أن الشباب يحرصون على التفاعل مع العلامة التجارية إذا كانت أصلية، وهذا هو الأساس لكل شيء".

وأوضح ريتشي: "لقد منحنا التعاون المزدوج مع أديداس و Palace الأصالة لدخول سوق الأزياء الرياضية من الباب الأمامي".