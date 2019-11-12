فنان يحول 33 ألف صورة للمريخ إلى فيديو ثلاثي الأبعاد

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- إذا رأيت أعماله، ستعتقد للوهلة الأولى أنه من أشد المتابعين لدورات وبطولات كرة القدم من حول العالم، وبالتحديد من معجبي اللاعب البرازيلي، نيمار دا سيلفا.. ولكنه في الواقع هو ليس سوى فنان راودته فكرة واعتبرها "مضحكة" في البداية.

وخلال كأس العالم 2018، أثار سقوط نيمار جدلاً كبيراً عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مما دفع المنتج الإبداعي والفني البرازيلي، لوسيانو جاكوب، إلى تصميم حروف أبجدية، بعنوان "Ney Type"، كانت قد استوحيت من سقطات نيمار الكثيرة.

فكانت إحدى السقطات قد جاءت على شكل حرف "N" وأخرى على شكل حرف "V".

ما القصة وراء خط "Ney Type"؟

بمجرد ما أن خطرت الفكرة على عقل المنتج الإبداعي والفني، حرص جايكوب على البحث في جميع الصور التي قد تساعده بهدف تصميم خطاً جديداً، عبر الإنترنت.

وبالنسبة إلى المدة التي استغرقت جايكوب لتصميم الأحرف الأبجدية، فقد بلغت حوالي أسبوعين من الوقت.

وكان المنتج الإبداعي والفني يسعى إلى رفع الستار عن حروفه الأبجدية في الدور النصف النهائي، خلال كأس العالم 2018، ولكن كانت النتيجة هي خسارة البرازيل أمام بلجيكا، وعدم تأهلها للمباراة ضد فرنسا.

ولم يخل عمل جايكوب من التحديات.. وفي حديثه مع موقع CNN بالعربية، قال: "العثور على الصور والعمل بها كان الجزء الأصعب من المشروع".

هدف المشروع

وكانت سقطات نيمار الكثيرة قد تسببت بجدل واسع عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ولكنها سرعان ما أخذت منعطفاً آخر، لتحمل طابع الضحك والفكاهية. وبدوره، قرر جايكوب أن يرسم البسمة على وجوه الأشخاص بطريقته الخاصة.

ولم يتوقع المنتج الإبداعي والفني ردة فعل متابعيه، التي وصفها جايكوب بـ"المذهلة"، حيث تم تحميل الخط الجديد أكثر من 50 ألف مرة عبر الإنترنت.

واليوم، يسعى جايكوب إلى العمل على مشاريع شخصية والمشاركة بمسابقات التصميم الإبداع. كما يحرص على متابعة أبرز المستجدات، كونها قد تتيح فرصة إنشاء عمل فني جديد.