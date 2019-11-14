فنان تركي يمزج بين الأيقونات الفنية التاريخية والعالم الحديث

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- لطالما كان مهتماً بالرسم منذ صغره، ويحب تلطيخ أوراقه ناصعة البيضاء بألوان مختلفة.. كبر المدير الإبداعي التركي، أرتان آتاي، وكبرت معه هوايته، حتى بات يقدم تصاميمه من خلال برامج الحاسوب.

وتُعد بعض الأعمال التاريخية، كالموناليزا، ذات مكانة وأهمية كبيرة في العالم الفني، فلا يتخيلها البعض سوى بهيئتها المقدسة. ولكن لم يكن هذا حال صور آتاي.

وإذا قمت بزيارة حساب الفنان التركي، عبر موقع "إنستغرام"، ستُلاحظ أن صوره تمزج الأعمال الفنية التاريخية والعالم الحديث.. فعلى سبيل المثال، تخيل فريدا كاهلو والموناليزا والفتاة ذات القرط اللؤلؤي، يجتمعن معاً وراء إطار صورة واحدة كالأصدقاء.

وشكلت السنوات، ما بين العامين 2013 و2017، بمثابة نقطة تحول في حياة الفنان آتاي، حتى قرر أخيراً أن يعكس مشاعره الخاصة بتصاميمه، على حساب "Failun"، بـ"إنستغرام".

وفي حديثه مع موقع CNN بالعربية، قال الفنان التركي إن "الأولوية في عملي هي الفكرة وليست الشخصية.. بالنسبة لي، الفكرة الصحيحة هي أكثر قيمة من الصورة الجميلة".

أما شعار آتاي، الذي يرافقه بمسيرته المهنية، فهو "الأعمال التي تجذب الانتباه للوهلة الأولى، وتثير رغبة الشخص في النظر إليها مرة أخرى، هي في الواقع أعمال مميزة".

وفي أعمال تجمع بين الثقافة الشعبية والفن الأيقوني، واستخدام الفنان لغة "مسلية وسهلة الفهم"، نجحت الصور في جذب متابعين من جميع أنحاء العالم.

وبالطبع، شارك العديد من المشاهير أعمال آتاي، مثل مقدمة البرامج، ألين دي جينيريس، ومغني الراب الأمريكي، سنوب دوغ، بالإضافة إلى الممثل الأمريكي، جوش برولين.