في الإمارات.. قرية مهجورة تغمرها الرمال وهذه إحدى أساطيرها

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قرية مهجورة وبيوت موحشة، كانت قد غزت الرمال مساحاتها الواسعة، وأصبحت بمثابة محطة يزورها الناس للتعرف على الأساطير التي تدور حولها.

وبدأت المصورة البريطانية، فانيسا بول، مدونتها "Wanders Miles" منذ أكثر من عامين، ساعية إلى تقديم محتوى جذاب، مع توثيق المناظر الطبيعية ورصد مغامرتها.

وبعدسة كاميرتها.. قررت المصورة البريطانية أن ترصد هذه القرية، المعروفة باسم "المدام"، التي تبعد عن دبي حوالي 60 كيلومتراً، والشارقة 50 كيلومتراً.

وفي حديث بول مع موقع CNN بالعربية، أوضحت: "يُقال إن القرية قد بُنيت بسبعينيات القرن الماضي وسكنتها قبيلة الكتبي. فرغم أن هذه القرية هي الأكثر شهرة في الشارقة، إلّا أنه لا توجد تقارير تساعد على جمع القصة الحقيقية".

ما سبب فراغ قرية "المدام"؟

وتقول الأساطير، بحسب المصورة البريطانية، إن القرية يسكنها الجن، متسائلةً ما إذا كان هذا قد يكون سبب فراغها.

وتتألف القرية من صفين من المنازل، حيث تتميز بلونها الأبيض الخارجي، وتعدد ألوانها الداخلية، مثل الأزرق، والأخضر، والأصفر، بالإضافة إلى وجود أعمدة مزينة بالفسيفساء.

ولا تتضمن القرية المنازل فقط، وإنما تحتضن مسجداً، لا تزال بداخله سجادات المصلين.

ولا تنته رحلة بول الفوتوغرافية بقرية المدام، إذ تسعى إلى زيارة الجزء الشمالي الأقصى من القارة القطبية الجنوبية في نوفمبر/ تشرين الثاني، والقيام برحلة بحرية عبر ممر دريك، بالإضافة إلى زيارة النهر الجليدي ورؤية طيور البطريق عن قرب.