قرية "غامضة" بأذربيجان.. هل سمعت عن لغزها الذي يتعلق بالرقم 7؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تزدخر أذربيجان بمختلف القرى القديمة التي لا تزال تحمل آثار التاريخ القديم، ومنها قرية لاهيج التي تتميز بصناعة النحاس. ولكن، تتميز القرية بأمر آخر مثير للاهتمام، ويرتبط بالرقم 7، فما هو؟

وقبل 3 أعوام، انضم المصور الأذربيجاني سليمان سليمانلي إلى مشروع يُدعى "معسكر التضامن" المُنظم من قبل المؤسسات الحكومية، وشباب ناشطين اجتماعياً، وأعضاء من اتحاد المصورين الأذربيجانيين.

وخلال المشروع، نُظم عدد من الفعاليات في قرية لاهيج بالتحديد، واغتنم سليمانلي تلك الفرصة لتوثيق زوايا المكان.

وتُعد القرية مستوطنة نائية مدفونة في أعماق المنحدرات الجنوبية لسلسلة جبال القوقاز الكبرى، وفقاً لما قاله المصور في حديث لموقع CNN بالعربية.

وفي حديثه عن مميزات القرية، قال المصور إن "لاهيج تشتهر بأماكن العيش القديمة، والتراث الثقافي الذي حوفظ عليه لآلاف الأعوام".

وتقع القرية على ارتفاع ألف ومئتين متر تقريباً فوق سطح البحر، كما أنه ليس من السهل الوصول إليها بسبب ضيق الطرق، وفقاً للمصور.

ولعل من أحد السمات التي تُعرف بها قرية لاهيج هي احتضانها للحرفيين الذين يعملون في مختلف المجالات، وأشهرها صناعة النحاس.

وأُدرجت حرفة النحاس في قرية لاهيج ضمن قائمة اليونيسكو للتراث الثقافي غير المادي.

وفي حديثه عن القرية، وصفها المصور بأنها عبارة عن "صندوق غامض"، وذلك بسبب ارتباط الرقم 7 بمختلف العناصر فيها.

وقال المصور إن "الميزة المثيرة للاهتمام لقرية لاهيج هي لغز الرقم 7. وتاريخياً، كان هناك 7 مساجد، و7 كتل سكنية، و7 ينابيع في هذه القرية التي تُحيط بها أيضاً 7 سلاسل من جبال Niyal".

وإضافةً إلى ذلك، تُعرف القرية بوجود نظام صرف صحي قديم يبلغ عمره حوالي 1500 عام.

وقال المصور إن "قضاء يوم في هذه القرية البعيدة عن الحضارة، سيغمر الأشخاص في الأيام الخوالي، عندما كان كل شيء أكثر وديةً وعاطفية".