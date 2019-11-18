دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- برع عدد قليل من نجوم السينما المصرية في التمثيل مع نجوم هوليوود، ومن أبرزهم الممثل الراحل عمر الشريف، ومؤخراً حقق صاحب الأصول المصرية مينا مسعود شهرة في هوليوود من خلال فيلم "Aladdin".

وفي هذا المشروع الفني، يتخيّل مصمم الغرافيك المصري محمد جابر أبرز نجوم السينما المصرية من مختلف الأجيال مع نظرائهم من هوليوود في مشاهد تبدو وكأنها من أعمال سينمائية مشتركة.

مشهد يجمع الممثل المصري الراحل رشدي أباظة بالممثلة الأمريكية كيت وينسليت

وطرح المصري جابر العديد من التصاميم التي تدمج نجوم السينما المصرية مع نجوم هوليوود لتصبح النتيجة النهائية تبدو وكأنها مشاهد مأخوذة من أعمال سينمائية مشتركة.

مشهد يجمع الممثل الأمريكي براد بيت بالممثلة المصرية سوسن بدر

وخطرت فكرة المشروع الغرافيكي بعنوان هوليوود بالعربي عند مشاهدة جابر لبعض المشاهد من الأفلام العربية والأجنبية، ويقول إنه "شعر حينها أن هناك توافق ولغة حوار يمكن أن يتضمنها المشهدان معاً".

مشهد يجمع الممثلة المصرية ميرفت أمين مع الممثل الأمريكي نيكولاس كيج والممثلة الأمريكية بريدجيت فوندا

وتبدو المشاهد التي دمجها جابر للممثلين المصريين مع نظرائهم العالميين طريفة إلى حدٍ كبير، ويقول جابر لموقع CNN بالعربية إن المشروع يعد بمثابة عمل كوميدي يتخيل كيف سيبدو أبرز نجوم السينما المصرية والعالمية في عمل سينمائي مشترك بمشاهد عفوية.

مشهد يجمع الممثل الأمريكي ليناردو دي كابريو مع الممثلة المصرية نجلاء فتحي

واعتمد جابر في اختياره للممثلين المصريين والعالميين على عناصر الأداء، والخبرة، والشبه، وأتى عنصر الأداء في المقام الأول لإظهار نتيجة التصميم النهائية بشكل متجانس.

مشهد يجمع الممثل الأمريكي آل باتشينو بالممثل المصري الراحل محمود عبد العزيز

وبحث جابر عن مشاهد من الأفلام المصرية والهوليوودية التي تصلح لدمج ممثلين من هوليوود مع الممثلين المصريين، ليشعر كل من يرى التصاميم أنها بمثابة مشهد واحد فقط.

ومن بين نجوم هوليوود، يقول جابر إنه يود أن يرى الممثل الأمريكي توم كروز أو الممثل الامريكي جوني ديب في أعمال تجمع نجوم هوليوود بنجوم الجيل الحالي من السينما المصرية.

مشهد يمجع الممثلة المصرية سهير رمزي بالممثل الأمريكي جوني ديب

وعرض جابر المشروع عبر صفحته على موقع "إنستغرام" ضمن ثلاثة مراحل، وتضمن كل جزء 10 شخصيات، ليشمل المشروع بأكمله 20 شخصية لأشهر الممثلين في مصر وفي هوليوود، ومن بين نجوم السينما المصرية، ظهر في المشروع كل من عادل إمام، وأحمد زكي، وإسعاد يونس، ونادية الجندي، ومحمود عبد العزيز.

ومن بين نجوم هوليوود، ظهر في المشروع كل من ليوناردو دي كابريو، وجوني ديب، وآل باتشينو، وكيت وينسليت

وأثار مشروع هوليوود بالعربي تفاعلاً كبيراً عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وحاول العديد من متابعي جابر كتابه نص للمشاهد المدمجة، كما أشادت كل من الممثلة المصرية نادية الجندي والممثلة والإعلامية إسعاد يونس بتصاميم جابر لهما.