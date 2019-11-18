أحمد زكي مع أنجلينا جولي..كيف ظهر نجوم السينما المصرية مع نجوم هوليوود في هذا المشروع الفني؟
- نورهان الكلاوي
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- برع عدد قليل من نجوم السينما المصرية في التمثيل مع نجوم هوليوود، ومن أبرزهم الممثل الراحل عمر الشريف، ومؤخراً حقق صاحب الأصول المصرية مينا مسعود شهرة في هوليوود من خلال فيلم "Aladdin".
وفي هذا المشروع الفني، يتخيّل مصمم الغرافيك المصري محمد جابر أبرز نجوم السينما المصرية من مختلف الأجيال مع نظرائهم من هوليوود في مشاهد تبدو وكأنها من أعمال سينمائية مشتركة.
وطرح المصري جابر العديد من التصاميم التي تدمج نجوم السينما المصرية مع نجوم هوليوود لتصبح النتيجة النهائية تبدو وكأنها مشاهد مأخوذة من أعمال سينمائية مشتركة.
وخطرت فكرة المشروع الغرافيكي بعنوان هوليوود بالعربي عند مشاهدة جابر لبعض المشاهد من الأفلام العربية والأجنبية، ويقول إنه "شعر حينها أن هناك توافق ولغة حوار يمكن أن يتضمنها المشهدان معاً".
وتبدو المشاهد التي دمجها جابر للممثلين المصريين مع نظرائهم العالميين طريفة إلى حدٍ كبير، ويقول جابر لموقع CNN بالعربية إن المشروع يعد بمثابة عمل كوميدي يتخيل كيف سيبدو أبرز نجوم السينما المصرية والعالمية في عمل سينمائي مشترك بمشاهد عفوية.
واعتمد جابر في اختياره للممثلين المصريين والعالميين على عناصر الأداء، والخبرة، والشبه، وأتى عنصر الأداء في المقام الأول لإظهار نتيجة التصميم النهائية بشكل متجانس.
وبحث جابر عن مشاهد من الأفلام المصرية والهوليوودية التي تصلح لدمج ممثلين من هوليوود مع الممثلين المصريين، ليشعر كل من يرى التصاميم أنها بمثابة مشهد واحد فقط.
ومن بين نجوم هوليوود، يقول جابر إنه يود أن يرى الممثل الأمريكي توم كروز أو الممثل الامريكي جوني ديب في أعمال تجمع نجوم هوليوود بنجوم الجيل الحالي من السينما المصرية.
وعرض جابر المشروع عبر صفحته على موقع "إنستغرام" ضمن ثلاثة مراحل، وتضمن كل جزء 10 شخصيات، ليشمل المشروع بأكمله 20 شخصية لأشهر الممثلين في مصر وفي هوليوود، ومن بين نجوم السينما المصرية، ظهر في المشروع كل من عادل إمام، وأحمد زكي، وإسعاد يونس، ونادية الجندي، ومحمود عبد العزيز.
ومن بين نجوم هوليوود، ظهر في المشروع كل من ليوناردو دي كابريو، وجوني ديب، وآل باتشينو، وكيت وينسليت
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هوليود بالعربي . (الجزء الأول) انتظروا الثاني قريبا مع كامل الاحترام والتقدير لفنانينا الكبار 🙏 ياتري ايه اكتر مشهد عجبكم و ياتري الصوره بتقول ايه ؟؟ 🤔 #علاء_ولي_الدين #رشدي_اباظة #عادل_امام #اسعاد_يونس #صاحبة_السعادة #زكي_رستم #سوسن_بدر #ابله_فاهيتا #محمد_سعد #اللمبي #عبدالحليم_حافظ #عادل_ادهم @ablafahita @essyounis @sawsanbadrofficial #mgpexel #محمد_جابر @adelemam
وأثار مشروع هوليوود بالعربي تفاعلاً كبيراً عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وحاول العديد من متابعي جابر كتابه نص للمشاهد المدمجة، كما أشادت كل من الممثلة المصرية نادية الجندي والممثلة والإعلامية إسعاد يونس بتصاميم جابر لهما.