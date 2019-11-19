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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- إذا كنت من عشاق السيارات النادرة والكلاسيكية، فربما عليك زيارة معرض الرياض للسيارات في المملكة العربية السعودية، الذي يكشف عن حوالي 1200 سيارة.

قد تظنه كأي معرض سيارات آخر، ولكن يبدو أن الرياض سترفع الستار عن قطعة فريدة من نوعها.

مفاجأة لزوار معرض الرياض للسيارات

ونشر رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية، تركي آل الشيخ، عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر"، مقطع فيديو تشويقي يظهر فيه سيارة مغلفة لا مثيل لها.

وأرفق تركي آل الشيخ تغريدته بتعليق: "سيارة تعرف باسم 2030، وهي الوحيدة في العالم! سيتم الكشف عنها في معرض السيارات وستُباع في المزاد".

وبحسب تغريدة نشرها حساب الهيئة العامة للترفيه، بالسعودية، عبر موقع "تويتر"، كتب أن السيارة 2030 "صُنعت خصيصاً بمواصفات عالمية ومميزات نادرة فقط لموسم الرياض".

معرض الرياض للسيارات

يُذكر أن معرض الرياض للسيارات ينطلق يوم الثلاثاء 21 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019، وسيستمر حتى الثلاثاء القادم، الذي يُصادف تاريخ 26 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019.

وكان رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية قد أعلن سابقاً عن معرض الرياض للسيارات، قائلاً: "بعد الحصول على الموافقات الرسمية ولأول مرة في السعودية وبشكل اسثنائي.. 1200 سيارة معدلة وكلاسيكية ونادرة في معرض السيارات بموسم الرياض"، مضيفاً أنه "يمكنك شراء هذه السيارات، وتسجيلها بالمعرض مباشرة".