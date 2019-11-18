تركي آل الشيخ يكشف عن الفنانة العربية ذات التذاكر الأغلى في السعودية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية، تركي آل الشيخ، مؤخراً أن التذاكر التي بيعت لحفل الفنانة الإماراتية أحلام الشامسي هي الأغلى بالمقارنة مع تذاكر أي فنان عربي في المملكة العربية السعودية.

وخلال حسابه الرسمي على موقع "تويتر"، شارك رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية، تركي آل الشيخ، يوم الأحد تغريدة أكد فيها أن تذاكر حفل الفنانة الإماراتية أحلام الشامسي يوم الإثنين بيعت بأكملها.

وذكر آل الشيخ أن تذاكر الشامسي هي أغلى التذاكر التي بيعت في السعودية بالمقارنة مع أي فنان عربي في السعودية، مضيفاً أن ثمن "التذكرة وصل إلى 18 ألف (حوالي 5 آلاف دولار)".

وسيكون ريع الحفل مخصصاً للجمعيات الخيرية.

وستُقيم الشامسي حفلها بمناسبة توزيع جوائز "أنا عربية" للتصميم، والتي سوف يقدمها آل الشيخ.

وأوضح آل الشيخ أن مبيعات المعرض، والذي يُقام ضمن فعاليات موسم الرياض، تجاوزت 35 مليون ريال (أكثر من حوالي 9 ملايين دولار) خلال 5 أيام، مع تجاوز الحضور 20 ألف شخص.

وسيكون الحفل بمثابة "تجربة ترفيهية نادرة"، وفقاً لما كتبته أحلام في منشور عبر حساب "إنستغرام" الخاص بها.

ولن تتضمن الأمسية حفلاً غنائياً للفنانة الإماراتية فحسب، إذ تستضيف أيضاَ عرضاً من فرقة "ميّاس" التي ربحت في الموسم السادس من برنامج "Arabs Got Talent".

ومن الجدير بالذكر أن موسم الرياض بدأ منذ 11 أكتوبر/تشرين الأول، وسيستمر إلى 15 ديسمبر/كانون الأول.