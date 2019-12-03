شجرة ميلاد مزينة بجواهر بقيمة 15 مليون دولار..هل هي الأغلى في العالم؟

دبي، الإمارت العربية المتحدة (CNN) -- يتسم موسم عيد الميلاد بالعديد من الميزات، منها العطاء، وقضاء الوقت مع العائلة، وحتى الاسترخاء بعد مرور عامٍ حافل بالأحداث. أما بالنسبة للبعض، فهو موسم للإنفاق.

وفي موسم عيد الميلاد هذا العام، سيتمتع زوار ونزلاء فندق "Kempinski Hotel Bahia"، والذي يقع بالقرب من مدينة مربلة في إسبانيا، بمشهد ساحر لشجرة عيد الميلاد الخاصة بالفندق، والمزينة بقطع الألماس، والأحجار الكريمة، والمجوهرات الأنيقة.

تتدلى من شجرة عيد الميلاد قطع الماس، والياقوت، والمجوهرات

وتبلغ قيمة هذه الشجرة المزينة بالألماس الأحمر، والأبيض، والوردي، والأسود، من أنامل المصممة ديبي وينغهام، 11.9 مليون جنيه إسترليني، أي ما يعادل 15 مليون دولار، بحسب ما ذكره الفندق.



وبالإضافة إلى الألماس، زينت الشجرة بمجوهرات راقية تعود إلى أشهر العلامات التجارية في عالم المجوهرات، من"كارتييه"، و"فان كليف أند آربلز"، و"شانيل"، "بولغاري"، كما تزينت الشجرة بشوكولاتة مطبوعة بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد على شكل طائر الطاووس، والريش، وبيض النعام، وزجاجات العطور.

تبلغ قيمة الشجرة المزينة 15 مليون دولار بحسب ما ذكره الفندق

والشجرة التابعة لفندق "Kempinski" هي الأحدث في سلسلة قصيرة ومشرقة للغاية من أشجار الميلاد المزخرفة ببذخ.

وفي عام 2010، قام فندق قصر الإمارات في أبوظبي بتزيين شجرة الميلاد الخاصة به بالأساور، والقلائد، والساعات، بقيمة تصل إلى 11 مليون دولار، لتفوز بجائزة غينيس للأرقام القياسية كأغلى شجرة مزينة في العالم.

وفي عام 2016، عرضت علامة المجوهرات اليابانية "​Ginza Tanaka"، ومقرها في طوكيو، شجرة عيد الميلاد مصنوعة من 4 آلاف قدم من الأسلاك الذهبية، بقيمة تقدر بنحو 200 مليون ين، أي ما يعادل 1.8 مليون دولار.