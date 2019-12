View this post on Instagram

في نفق التحرير اذا عجبك سوي مشاركه 😘 . . . #صفحه_المليون_شاعر #مجلة_مشاهير_العراق #عراقيين #مشاهير_العراق #العراق #بغداد #عراقي #عباس_العكيلي #iraqi #iq #iraqi #celebrities #قتباسات #دعم_المصممين #رمزيات #اشعار #المصممين_العرب #تصاميم #شعر_شعبي_عراقي #تصويري #كلك #قصة #timelapse #اكسبلور #فلو #مشاهير_العرب #تصاميمي #ابداعي #رمزياتي #رمزيات_كتابيه #دمج_شغل_فون