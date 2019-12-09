نشر الاثنين ، 09 ديسمبر / كانون الأول 2019

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- يشتهر الشعب المصري بأمثال شعبية وأقوال قد تبدو غير مفهومة للوهلة الأولى، ولكن إذا تعمقت في الكلام فستجد أن مضمونها يحمل دلالات ومعاني عميقة، وفي هذا المشروع الفني، تجسد رسامة مصرية بعض أبرز الأمثال المصرية الشعبية برسومات طريفة ومعبرة.

وخطرت فكرة مشروع "تجسيد الأمثال المصرية" إلى الرسامة المصرية مي أبو النجا عندما سمعت ذات مرة إحدى الأمثلة المشهورة تُستخدم في سياق حديث، ووجدت المثل يفرض نفسه على مخيلتها بصورةٍ معبرة.

"عزومة مراكبية"

لوحة تجسد المقولة المصرية "عزومة مراكبية"

وتستخدم مقولة "عزومة مركبية" للتعبير عن عدم الجدية في عرض الخدمات، وتأتي المقولة من منطلق أن المركبية، أي الصيادين، لا يمكنهم دعوة أحد لتناول الطعام، إذ أنهم يبحرون على مركبهم في "عرض البحر"، والدعوة موجهة إلى شخص يقف على الشاطئ، لذا فهي دعوة يستحيل حدوثها.

وتقول أبو النجا إن المشروع يهدف إلى التعبير عن الفلكلور المصري من خلال ترجمة أقوال مصرية دارجة إلى لوحات معبرة.

"اللي على قلبه مراوح"

"لوحة تجسد المثل المصري " اللى على قلبه مراوح

ويُستخدم هذا المثل المصري "على قلبه مراوح" للتعبير عن شخص لا يشعر بالقلق حول ضياع الوقت أو عدم إنجازه الأعمال المطلوبة منه.

وتشير الرسامة المصرية إلى أنها حاولت اختيار الأمثال الأكثر تداولاً بين الفئات العمرية في المجتمع المصري، كما حرصت على أن تكون الأمثال ذات معنى طريف وألفاظ لطيفة، بحسب ما قالته.

"النوم في العسل"

لوحة تجسد المثل المصري "النوم في العسل"

تُستخدم عبارة النوم في العسل للتعبير عن حالة اللامبالاة أو عدم الاكتراث لدى شخص ما.

وترى أبو النجا أن الأمثال المصرية تعكس هوية الشعب المصري في التعبير بخفة الدم والذكاء، بحسب ما قالته.

"يصطاد في المياه العكرة"

لوحة تجسد المثل المصري "يصطاد في المياه العكرة"

وتُستخدم عبارة "يصطاد في الماء العكر" عند محاولة شخص ما استغلال الفرصة لتصيد أخطاء الآخرين، والاستفادة من تلك الأخطاء بطريقة تصب في مصلحته.

وتوضح أبو النجا أنها حاولت أن تكون الأمثلة مجسدة بصور بسيطة الفهم وطريفة.

"الشاطرة تغزل برجل الحمار"

لوحة تجسد المثل المصري "الشاطرة تغزل برجل الحمار"

ويُستخدم المثل الشعبي "الشاطرة تغزل ولو برجل حمار" كمدلول على أن الذكي هو من يستطيع التصرف والنجاح بأقل الامكانيات المتاحة، ويستطيع أن يستفيد بما يملك مهما كان قليلاً لتحقيق غايته، ويعني المثل حرفياً أن المرأة الذكية تستطيع أن تغزل النسيج حتى باستخدام رجل الحمار.

وترى أبو النجا أن الأمثال بين الشعوب قد تتفق في المعنى، ولكنها تختلف في طريقة التعبير، فكلٌ حسب لغته.

ووجدت أبو النجا خلال العمل على المشروع أن اختيار الأمثال كثيراً ما يعبر عن ثقافة الشعب، فعلى سبيل المثال يتصف المصريين بحب الطعام، مما انعكس على الأمثال الخاصة بهم، فأصبح الطعام عنصراً حاضراً في كثير من الأمثال المصرية، بحسب ما ذكرته.

"اشتري دماغك"

لوحة تجسد المقولة الشعبية المصرية "اشتري دماغك"

ويُعد المثل المصري "اشتري دماغك" بمثابة كناية عن عدم الخوض في جدال وإراحة الدماغ من الدخول في نقاشات قد تكون تافهة.

وبالنسبة إلى أبو النجا، تصميم المثل الشعبي "اشترى دماغك" هو الأبرز ضمن مجموعتها لكثرة تداوله بين الفئات العمرية المختلفة.

وتقول أبو النجا إنها وجدت تفاعلاً كبيراً مع اللوحات على منصاتها بمواقع التواصل الاجتماعي، كما انتشرت الرسومات الخاصة بمشروعها داخل وخارج مصر، وتضيف أن هناك من وصف اللوحات بأنها جعلته يقع فى حب اللغة المصرية الدارجة مجدداً.