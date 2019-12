View this post on Instagram

-عاصر على نفسه لمونة- Squeezing a lemon on one's self 🍋. An Egyptian idiom commonly used to describe the feeling of having to tolerate something undesired or unpleasant. Distinctively SOUR. From the project ' Egyptian idioms' words or phrases that are figurative and not meant to be taken literally, enjoy the series🖋 & DM your favorite idioms!