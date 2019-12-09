ملكة جمال الفلبين لعام 2019 تتألق بفستان على شكل نسر.. ما سره؟

نشر الاثنين ، 09 ديسمبر / كانون الأول 2019

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تفاجئنا ملكات الجمال بإطلالتهن الخلابة والخارجة عن النطاق المألوف، ولكن ملكة جمال الفلبين لعام 2019، فاجأت معجبيها بفستان فضي لامع.. ولا تكمن المفاجأة باللون أو دار الأزياء التي قامت بتصميم الفستان، وإنما بالتصاميم الفضية الضخمة للنسور المشهورة في الفلبين، التي وضعت على كتفيها، وكأنها تحمل على عاتقها رمزاً من رموز بلادها.

وفي مقطع فيديو نشره المصمم، كاري سانتياغو، عبر حسابه على موقع "فيسبوك"، شارك مع متابعيه تفاصيل هذا الزي الفضي اللامع، الذي اكتملت إطلالته بإكسسوار للرأس.

وفي منشور منفصل، وصف المصمم فستانه المستوحى من أيقونة النسر في الفلبين بأنه "معقد"، إذ أن الأنماط التي كُونت بواسطة الليزر، والتي يشتهر بها المصمم، خُيطت يدوياً.

This is for all the pageant fans out there especially to the supporters of our Miss Universe Philippines Gazini Jordi... Posted by Cary Santiago on Thursday, December 5, 2019

وبدوره، أوضح سانتياغو أن الزي كان وسيلة للتعبير عن الحب، لكونه يرى أنه من المحزن ألّا تقدم الحكومة الفلبينية دعماً كافياً لملكات الجمال اللواتي يمثلن الفلبين.

وفي صورة نشرتها ملكة جمال الفلبين 2019، غازيني غانادوس، عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستغرام"، كتبت: "في داخلي نسر يريد التحليق".

وأضافت: "شرف كبير أن نظهر فخرنا الوطني خلال عرض ملكة جمال الكون للأزياء الوطنية، إذ يمثل النسر الفلبيني قوة الشعب الفلبيني وحبه للحرية".

ويبدو أن التصميم قد نال إعجاب العديد من الأشخاص، حيث فازت غانادوس بمسابقة ملكة جمال الكون 2019 للأزياء الوطنية، وذلك حسب تغريدة نشرها الحساب الرسمي لـ "Miss Universe".

ويشُار إلى أن زوزيبيني تونزي، وهي من جنوب أفريقيا، قد توجت ملكة جمال الكون، يوم الأحد، بعد اجتيازها لمراحل ملابس السباحة والفساتين المسائية وفقرة الأسئلة حول القضايا الاجتماعية.

وقالت تونزي: "نشأت في عالم لا يعتبر المرأة التي تشبهني، من ناحية البشرة وطبيعة الشعر، جميلة"، مضيفة: "أعتقد أنه حان الوقت ليتوقف هذا التفكير، أريد أن يرى الأطفال نفسهم من خلالي".